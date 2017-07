TEE no puede obligarme a publicar Ley: gobernador

Monterrey

Tras afirmar que podría impugnar la resolución, el gobernador Jaime Rodríguez Calderón aseguró que el Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León no puede obligarlo a publicar las reformas a la Ley Estatal Electoral en el Periódico Oficial.

Al conocer la noticia de que el TEE pidió que el Ejecutivo estatal publique las reformas, Rodríguez Calderón dijo que el área jurídica de su Gobierno se encuentra en un periodo de análisis que aún no concluye.

"El Tribunal podrá decir lo que quiera, yo tengo un tiempo preestablecido, la Ley a mí me dice que para que yo pueda publicar una Ley tengo un periodo de tiempo, ese periodo de tiempo es lo que dice la Ley, yo no puedo hacer nada de lo que no diga la Ley.

"El Tribunal pudo haber dado una instrucción, la voy a revisar, la institución no puede obligar a publicar algo que no he revisado, y yo tengo en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos un periodo de tiempo para revisar y si el Tribunal le dice a los diputados que cambie ese procedimiento, yo encantado", agregó.

La fecha límite fijada por el Congreso del Estado, tras aprobar las reformas a la Ley Estatal Electoral, es el 8 de julio; sin embrago, el mandatario estatal señaló que será publicada después.

Rodríguez Calderón fue abordado en el Horno 3 de Parque Fundidora tras la entrega de 99 certificados a los graduados de la primera generación de la Universidad Ciudadana.