Gobernador prevé un Congreso independiente

Monterrey

A raíz de la disputa legal que se dio con los diputados por las reformas a la Ley Electoral, el gobernador Jaime Rodríguez adelantó que en los próximos comicios se verá un Congreso local independiente.

TE RECOMENDAMOS: Estado presume pleito por reformas a Ley Electoral



En entrevista, el mandatario estatal descartó que vaya a promover candidatos para las diferentes curules, al argumentar que las figuras independientes no son un partido político.

Resaltó que los legisladores locales han hecho las leyes de mala manera y por eso el Ejecutivo entra al quite para corregir las mismas.

"No estoy pensando yo en tener bloques de candidatos o esas cosas, no porque yo no soy dueño de la decisión de alguien, entonces yo creo en la libertad de las personas, creo que sí va haber muchos candidatos independientes y más si los diputados siguen haciendo eso, y Nuevo León puede tener por primera vez en su historia un Congreso independiente, eso sí se puede lograr", dijo.

En este sentido, descartó que alguno de los integrantes del Gabinete vaya contender por un puesto de manera independiente.

"Yo les pregunté y nadie me dijo (que participarían) y eso quiere decir que están comprometidos con su trabajo", refirió.

Respecto al pleito por el tema de la Ley Electoral, el gobernador sostuvo que impugnarán para que las reformas no entren en vigor ni en 2018, ni en 2021.

TE RECOMENDAMOS: Jueces tendrán la última palabra: CEE



Lo anterior, alegando que no contemplan el tema de la paridad en las candidaturas, quitar los plurinominales y lograr que se admitan las candidaturas de representación proporcional para los independientes.