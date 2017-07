Encantado de ir a la cárcel por no publicar Ley: gobernador

Escobedo

Al afirmar que demandará penalmente al Tribunal Electoral del Estado por un posible contubernio con los diputados del PRI y PAN, el gobernador Jaime Rodríguez Calderón dijo que no cederá a publicar la reforma a la Ley Electoral y que incluso está dispuesto a pagar con cárcel por ello.

Tras inaugurar los Juegos Deportivos de la Juventud Campesina en el Polideportivo de la UANL, el mandatario estatal contestó así al darse a conocer el por qué de la prisa por parte del TEE de que se publique en el Periódico Oficial la Ley aprobada por el Congreso local.

Rodríguez Calderón señaló que los magistrados dieron "su brazo a torcer", ante este presunto conflicto de intereses.

¿Va haber denuncia penal?

"Voy a proceder en ese sentido, creo que los magistrados se están excediendo, a lo mejor es porque les subieron el 50 por ciento su salario".

¿Cree que hay un contubernio?

"Debe haberlo, porque históricamente en este país en un sólo momento deciden las cosas y eso sin revisar, sin tomar en cuenta a las partes; el Tribunal pudo habernos llamado, ¿cómo un juicio así rápido lo resuelven en 30 minutos? y evidentemente hay ahí un contubernio y eso me preocupa demasiado porque los magistrados ya dieron su brazo a torcer".

¿Les va hacer caso a los comentarios que dicen no la publique?

"Pues les hago caso, pero tengo que respetar la Ley y yo tengo 20 días todavía y si tengo que ir a la cárcel por eso, encantado. Yo no voy a secuestrar a la democracia de este Estado; si a mí en la medida en que me tengan que aplicar la Ley con mucho gusto recibo la aplicación de la Ley, no voy a ceder a violar la Ley, no es un capricho", agregó.

Ayer jueves se dio a conocer que en la Ley Estatal Electoral aprobada por los diputados y que el TEE ordenó al gobernador publicarla ya, incluye beneficio para los magistrados como un aumento del 50 por ciento a su salario, y por lo que el Estado acusó de un conflicto de intereses.