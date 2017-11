Abren puerta a cambiar Ley de Desarrollo

Monterrey

Si hay necesidad de modificar el proyecto de Ley de Desarrollo Urbano se hará para no causar polémica y no beneficiar a nadie en particular, afirmó el gobernador Jaime Rodríguez Calderón.

El mandatario estatal indicó que los diputados locales deben ser sensibles y escuchar las diferentes voces de la ciudadanía.

Dijo que ha instruido a Roberto Russildi Montellano, secretario de Desarrollo Sustentable, para que esté atento a esta situación, y así saber qué puede modificarse.

Esta propuesta contempla, la creación de un Instituto Metropolitano y modificación en las densidades por hectárea, que será de hasta 45 viviendas en zona habitacional y residencial.

“Creo que tenemos que ser sensible a eso, la ciudad de Monterrey ya no aguanta muchas cosas, yo creo que debemos ir al crecimiento hacia arriba y menos al crecimiento hacia fuera.

“Que la densidad sea mayor por metro cuadrado hacia arriba y que tengamos menos colonias que dificultan transporte, agua y drenaje, servicios públicos y la capacidad de entregar los servicios por parte del Estado”, expresó Rodríguez Calderón .

Por su parte, el coordinador de la fracción panista en el Congreso, Arturo Salinas, declaró que sí serán tomadas en cuenta las observaciones hechas por la Secretaría de Desarrollo Sustentable al proyecto de reforma.

El legislador aclaró que sí se iban a incluir, pero que no se había hecho porque se trata de un documento muy amplio y se está revisando.

“Estamos aplicando lo que los ciudadanos quieren: áreas de conservación, respeto por las zonas habitacionales, que haya áreas de ascenso y descenso. Todas las leyes que este Congreso ha aprobado, tienen perfectamente cuidada la parte constitucional. Lo único que hacemos es cumplir un compromiso con Nuevo León”, declaró.