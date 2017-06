Ley de Fomento a la Inversión regula incentivos en la entidad

Monterrey

Las inversiones que realiza un país extranjero en nuestro país están sujetas a distintos factores y condiciones, entre ellas, la cantidad de incentivos fiscales que se le ofrecen a la empresa para que opte por instalarse ahí, los cuales tiene límites.

Actualmente, una comitiva del Gobierno de Nuevo León, encabezada por el gobernador Jaime Rodríguez Calderón, realiza una visita de trabajo en India y Francia, en donde informaron que buscarán cerrar algunos acuerdos de inversiones para la entidad.

Para ello, los gobierno estatales normalmente ofrecen incentivos fiscales y terrenos para tratar de convencer a los inversores de que están tomando la decisión correcta, pero estos tiene límites.

De acuerdo a la Ley de Fomento a la Inversión y al Empleo en el Estado Nuevo León vigente, en su capítulo tercero, la administración puede ofrecer, entre otras cosas, la gestión de trámites ante autoridades federales, estatales y municipales, así como la reducción de hasta el 95 por ciento del pago de derechos estatales.

También puede ofrecer la reducción de hasta el 95 por ciento del pago del Impuesto Sobre Nóminas (ISN) hasta por cinco años; la realización de hasta el 100 por ciento de las obras de infraestructura y aportaciones económicas hasta el 100 por ciento para contratar en arrendamiento bienes inmuebles propiedad de particulares, por un periodo de hasta 10 años, entre otras cosas.

El estado de Nuevo León ha sido foco de atención en este sentido, luego de que la administración del ex gobernador Rodrigo Medina se viera envuelta en un caso de corrupción al aparentemente otorgar incentivos fuera de la ley a la armadora Kia Motors.

El secretario de Economía a nivel federal, Ildefonso Guajardo, explicó en entrevista para MILENIO Monterrey que cuando él tuvo acceso al acuerdo entre el Gobierno de Nuevo León y Kia Motors hizo dos observaciones que necesitaban ser modificadas para no incurrir en ilegalidades, pero el acuerdo se firmó igual.

Una de las peticiones era que si la empresa quería apoderarse jurídicamente del terreno en Pesquería, tenía que pagar el Impuesto Sobre la Renta (ISR), algo que no estaba contemplado en el contrato.

Además, aclaró que estaba fuera de la ley condonar al 100 por ciento el Impuesto Sobre Nómina por 20 años.

Finalmente, el acuerdo tuvo que ser renegociado por la administración del gobernador Jaime Rodríguez Calderón, y las partes involucradas en el acuerdo, como el ex mandatario estatal, Rodrigo Medina; el ex titular de Desarrollo Económico, Rolando Zubirán; y el ex tesorero estatal, Rodolfo Gómez Acosta; enfrentan cargos por ejercicio indebido de funciones, peculado y daños contra el patrimonio.