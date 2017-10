Satisface a CEDH Ley General de Desaparición Forzada

Monterrey

“Nos da mucho gusto que ya tengamos una Ley General de Desaparición Forzada”, destacó Sofía Velasco Becerra, presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).

La cual indicó que entre los puntos más importantes de esta ley es que se tendrá: una mejor coordinación nacional, una obligación local para la búsqueda de las personas, una integración oficial de los familiares en las acciones y una posibilidad para abatir la impunidad.

Y, en especial, la defensora de los derechos humanos aplaudió el hecho de que el delito no prescribe.

“Algo que me parece muy atinado de los legisladores es que las sanciones por este delito no prescriben, y que no pueden mandar al archivo las investigaciones, lo cual va a abonar a que no haya impunidad.

“Porque el MP decía, ‘pues no hay nada, no tengo elementos, lo mando al archivo’; no señor, ya no va a poder mandar al archivo la investigación, o la resuelve o la resuelve”, enfatizó Velasco Becerra.

Para la presidenta de la CEDH la creación que se hará de un sistema nacional de búsqueda de personas y un registro nacional de personas desaparecidas y no localizadas será clave para que se compartan las bases de datos y se logre “un registro más certero”.

Por otra parte, mencionó la titular de derechos humanos en Nuevo León que con esta Ley General, no hace falta que exista una ley estatal sobre el tema.

Indicó que es clave en esta ley como la Procuraduría tendrá que modificar su accionar para perseguir este delito, por un lado, con la inclusión de los familiares y por otro, creando una fiscalía especial para la desaparición forzada.

“La ley establece la forma en que los familiares puedan participar en toda la implementación, monitoreo y evaluación de las acciones de búsqueda e identificación de las personas desaparecidas

“Y, la Ley señala que la Procuraduría debe de tener una fiscalía especializada para la investigación y persecución de estos delitos, también cometidas por particulares, lo cual es muy importante”, precisó Sofía Velasco en entrevista telefónica.

No hay condiciones de seguridad para entrar a penal, acusa CEDH

A decir de Sofía Velasco Becerra, presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), el personal de ese organismo no ha podido verificar el estado en que se encuentran las personas privadas de su libertad en el penal de Cadereyta porque no existen las condiciones de seguridad en el lugar para llevar a cabo esa revisión.

Por tal motivo, esperan que esa seguridad se dé con prontitud para poder entrar, y constatar, dormitorio por dormitorio, cómo está la situación de los internos.

“No hemos ingresado todavía, porque no hay condiciones todavía de seguridad para el personal para que nosotros podamos ingresar”, destacó.

De acuerdo a la defensora de los derechos humanos, hasta el momento en la CEDH las quejas que han recibido por parte de familiares es con referencia a los alimentos y no por maltrato u humillación a las personas recluidas.

“Lo que nos han manifestado es que no hay agua, ni los suficientes alimentos”, mencionó.

Por otra parte, Velasco Becerra informó que ya iniciaron la queja por la muerte de un reo esta mañana en el penal del Topo Chico, y ya se abrió una investigación por ese tema.