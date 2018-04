Desarrollo de lenguaje, amenazado por tecnología

Toluca

El uso cotidiano de nuevas tecnologías, como los dispositivos electrónicos en edades tempranas podría impactar directamente al desarrollo de habilidades del lenguaje, ya que el empleo de los aparatos no necesariamente requiere de un esquema de interacción, ya que su uso tiende a ser unilateral.

La especialista en terapia de lenguaje y directora general del Centro "Hacer para Ser", Rebeca Sarfati, sostuvo que si bien la tecnología es una aliada en el desarrollo de los niños, sobre todo en las primeras etapas del mismo, también es una enemiga, en especial en el caso del lenguaje, ya que tiende a provocar un retraso, pues el fin mismo de esta habilidad es la interacción, el compartir con otros y que se desarrollen las habilidades sociales, las cuales se merman en el uso de los dispositivos electrónicos.

Precisó que para el uso de tabletas electrónicas, televisión o celulares no se necesita de la interacción con la otra persona y únicamente se queda en un lenguaje receptivo, por tanto el expresivo, en ocasiones puede tener algún retraso, aunque aclaró que también existen otras etiologías u otros problemas que generan un retraso en la adquisición del lenguaje, entre ellos, algunos trastornos.

"Trabajamos con todo tipo de problema del lenguaje, desde uno de habla, que es únicamente articulatorio, un niño que no sabe pronunciar algún sonido en específico, alguien que tiene muchos idiomas en casa o con algún trastorno".

Indicó que desafortunadamente en México no se cuenta con estadísticas que hagan referencia a los problemas en el lenguaje, por lo que es importante que los padres o cuidadores de los pequeños se encuentren pendientes de su desarrollo, ya que en las primeras edades, deben tener un vocabulario de al menos 20 palabras.

"El sexto sentido de la madre es fundamental, si ya creen que viene dándose un retraso en el desarrollo es momento de acudir con un especialista, generalmente en México no se acude con un terapeuta del lenguaje cuando hay una alteración en éste, primero se acude con un médico, desde el año hay signos que podemos ir viendo".

Entre los signos de alerta, puntualizó, destacan que el niño no se esfuerza por comunicar algo, conoce o utiliza pocas palabras, tiene mucho llanto o se comunica a través de éste o por jalones, no responde a su nombre o no logra entender la totalidad de las palabras, ante cualquiera de ellos se recomienda acudir con un especialista.

SGCF