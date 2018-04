Legal, no autorizar corrida en Villa Charra: Jurídico de Toluca

Toluca

El Director Jurídico del Ayuntamiento de Toluca, Alfredo Hurtado Cisneros, apuntó que se notificó en tiempo y forma la negativa del gobierno municipal para otorgar el permiso a la empresa responsable de la Corrida de Toros y Rejones en la Villa Charra de Toluca, que se realizaría el pasado 23 de marzo, toda vez que el inicio de los trámites por parte de los organizadores, se llevó a cabo fuera de los tiempos establecidos en la norma vigente.

A través de un comunicado aseguró que en la capital se vive en pleno respeto a la legalidad y a la biodiversidad.

Explicó que tanto el Bando Municipal Toluca 2018 como el Código Reglamentario, establecen que las gestiones para solicitar este tipo de permisos deben dar inicio cuando menos quince días antes de la celebración del evento, y fue a menos de una semana de la fecha prevista para su realización cuando los interesados presentaron la documentación respectiva, por lo que estuvieron fuera de los tiempos que marca la norma.

Tras precisar que la negativa para otorgar el permiso respectivo se notificó en día y hora hábil, aseguró que toda autoridad tiene que regirse bajo el principio de certeza jurídica, y hasta el momento no se les ha notificado respecto a alguna acción legal de parte de la empresa PROMOTOREANDO S.A. de C.V.

"En Toluca en todo momento se actúa en el marco de la Ley, respetando derechos de terceros, prerrogativas de los ciudadanos y cualquier derecho inherente no sólo a las personas sino a cualquier especie en el municipio y también ha implementado políticas públicas; en el caso particular de quienes tienen afición por determinados espectáculos son respetables, porque vivimos en una sociedad plural, como lo dice la Constitución, México es una nación pluricultural y se garantiza esa diversidad siempre y cuando se cumpla con lo que establece la Ley, dado que no podemos sobreponer el interés de alguien al interés colectivo, hay un fin superior que es el bienestar de todos", concluyó.

