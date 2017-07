Conagua “vigila” no viertan aguas negras al lecho

Torreón, Coahuila

Ricardo Álvarez García, director de la Comisión Nacional del Agua, señaló que se han tomado todas las medidas técnicas y legales necesarias, para evitar que de una manera irregular el lecho seco del Rio Nazas vuelva a ser receptor de aguas residuales.

Explicó que hace poco más de dos meses encontraron que el Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento Rural, así como un particular, habían tirado desechos en el área.

Lo anterior, ocurrió a la espaldas de donde se construye el Centro de Convenciones de Torreón.

"Afortunadamente no corrieron mucho las aguas negras detectadas pues una vez descubiertas, mandamos hacer los bordos para precisamente contenerlas. La situación irregular de la descarga va a desaparecer. Resulta que retiraron el bordo en el cause y corrieron las aguas que es mejor mantenerlas confinadas para efectos de que no se contamine más área del río".

El área legal de la dependencia federal, se encuentran realizando una investigación con el objetivo de además detectar a los responsables de la contaminación del lecho seco, para aplicar las sanciones.





dcr