En riesgo de tirarse 600 mil litros de leche

De no venderse la leche rechazada en Chihuahua por cuestiones de brucelosis y antibióticos, finalmente tendrá que tirarse visualizó Mario Valdés Berlanga, presidente del Consejo Regional Agropecuario.

Consideró que la medida tiene tintes "proteccionistas", de parte de las autoridades gubernamentales para privilegiar a sus productores, violando de ser así, la Ley Federal de Competencia. En La Laguna están a la deriva 600 mil litros de leche semanales, sólo de productores sociales.

La brucelosis y antibióticos en una parte de la producción lechera de la Comarca Lagunera que se envía a aquella entidad, los que generó se impusiera un cerco sanitario impidiendo su ingreso.

"En este sexenio no se ha hecho nada, no ha habido campañas sanitarias a nivel nacional. Quizás toman las principales regiones productores, pero dejan fuera a otras zonas que finalmente se convierten en focos de infección".





Reconoció que aunque la medida afecta a productores grandes y a los de traspatio, permitirá proteger la salud del consumidor, sin embargo, lamentó también que las autoridades sanitarias hayan "bajado la guardia" en materia de campañas de prevención, pasteurización, así como de reposición de ganado que tenga que ser sacrificado.

El problema dijo, será serio, ya que de pequeños productores laguneros, estaban saliendo 600 mil litros a la semana hacia Jiménez, Chihuahua y no podrá ser comercializada.

"Quizás se venda a un precio inferior, la leche o se vende o se tira, no hay de otra, si no hay la opción de venderla aunque sea a menor precio, pero si no se le compra, la tendrá que tirar por una disposición de un estado como Chihuahua".

"El gobierno del estado de Chihuahua puso una barrera sanitaria hace dos semanas no sólo por la leche con brucelosis, sino con antibióticos y conservadores, hay recolectores de leche caliente y le ponen un conservador para que no se agríe, y no están dejando entrar ninguna leche que no cumpla con las especificaciones sanitarias que están exigiendo, libre de brucelosis, antibióticos, tal y como lo hacen las grandes empresas lecheras en el país".

Indicó que el problema real lo tendrán los productores cuando se den los excedentes de leche.

"Una de las mayores deshidratadoras del país está en Chihuahua que le maquila a Liconsa, empresa que tiene el compromiso con productores para la adquisición de la leche y de sus excedentes, pero es ilógico, ya que al deshidratar la leche, se sube la temperatura para sacarle los líquidos, por lo que en automático se eliminan los problemas de brucelosis", por lo que lamentó que la disposición gubernamental es que no entre esa leche.

"Es urgente que la Sagarpa y Sanidad Animal, ponga campañas y apoye más al sector, hemos visto lamentablemente que en este sexenio no hemos tenido la capacidad de hacer campañas, donde se apoyaba el sacrificio de animales con recursos para reposición".





