Campeón... más allá de las canchas

Torreón, Coahuila

Incursionar en el mundo del fútbol profesional en México para Obed Peralta Morones significó algo más que iniciar su carrera junto con su hermano Oribe, actual delantero del Club América, fue la base para desarrollar los valores que sus padres les inculcaron donde destaca siempre la dedicación, la perseverancia, el esfuerzo y trabajo.

Luego de pasar por equipos como Monterrey, Santos Laguna, Necaxa y los Xolos de Tijuana en diferentes divisiones, la vida le hizo ver que las patadas a un balón no prometía ser el futuro que buscaba para su pequeña familia.

Su esposa apoyó la decisión de retirarse del fútbol por lo que regresaron a La Laguna con la esperanza de formalizar una nueva etapa fuera de las canchas.

"Llego a casa, el Ejido La Partida de Torreón, después de estar en un ambiente de mucha comodidad, mucha atención, donde todos te tratan bien y con un buen sueldo, ahora estaba sin trabajo y con una familia que mantener", recuerda.

La vida, como el futbol tiene sus revanchas, tiene sus faltas, sus choques, mano a mano con los retos, sus situaciones en fuera de lugar, sin embargo, a Obed, el balón le tenía otra jugada.

Al adentrarse como ayudante general en una empresa dedicada al procesamiento, empaque y venta de productos de cerdo, nacieron en Obed las ganas de conocer más sobre los procesos industriales y decidió ingresar a la universidad, lo que representa para él, el mejor gol de su vida.

"Entré a la empresa siempre con la idea de aprender. Al año de trabajar entré a la Universidad Tecnológica de Torreón (UTT) a estudiar Técnico Superior Universitario en la especialidad de Mantenimiento industrial".

Gracias al estudio, Obed obtuvo conocimientos en distintas áreas de la industria como Hidráulica, Neumática, Electricidad, Electrónica, Refrigeración y Administración del Mantenimiento, lo que llevó a desarrollar un proyecto escolar, aplicado a la empresa para la que laboraba.

"Consistió en un proyecto en el que simplificamos los procesos de empaque de manteca de cerdo mediante una termoselladora, con la cual, la empresa tuvo un ahorro de hasta un 70 por ciento en gastos de operación además del incremento notable en la producción en menos tiempo", detalló.

Este trabajo le bastó para ser seleccionado para participar en la Segunda Reunión de Jóvenes Investigadores obteniendo un tercer lugar, donde compitieron contra las universidades laguneras con más prestigio y presupuesto. Además de posicionarlo como un líder tanto en su área de trabajo como en la institución educativa.

“Me convertí en jefe de mantenimiento mientras cursaba mis estudios. Trabajar y estudiar al mismo tiempo fue la base principal de mi desarrollo profesional”.

Para Obed Peralta Morones, ser líder en una institución, como el capitán de un equipo de futbol, más que tener la capacidad de mover e inspirar personas, “es una gran responsabilidad”, la cual aprendió de sus principales ídolos, su padre y su hermano Oribe Peralta.

“Podemos ejercer un liderazgo en el lugar donde nos encontremos, siempre con la visión de inculcar y transmitir que trabajando duro se pueden hacer las cosas bien”.

Al entregarse en cuerpo y alma a sus labores, y de terminar sus estudios como técnico universitario, luego como ingeniero, decidió tomar un cambio de juego en su vida, poniendo su mirada fija a otro ángulo de la portería que representan sus metas.

Dos empresas pelearon por los servicios de Obed, una de ellas, de las más importantes en México en el ramo minero instalada en la Comarca, y la segunda opción y la que no dudó en tomar, el Grupo Lala.

Actualmente Obed Peralta Morones a sus 30 años de edad es jefe de tanques fríos y refrigeración en la empresa lechera lagunera más importante de México, ahí atiende el mantenimiento de más de 60 establos abastecedores de leche, así como 13 fi liales del grupo dentro y fuera de la región, incrementando la producción hasta en un 20%.

No se saca de la cabeza la idea de emprender un negocio, ya que cuenta con los conocimientos y las posibilidades para realizar una empresa dedicada al mantenimiento industrial, comercial y doméstico.

¿Qué le queda hacer a la juventud para cumplir sus metas a pesar de su edad?

La edad no debe ser factor si el joven tiene los conocimientos, la experiencia y el deseo de hacer bien las cosas, aunque la cultura indique que al mayor le dan más responsabilidad, no quiere decir que un joven no podrá con el paquete, sin depender el tipo de empresa o institución a la que se pertenezca.

Una aportación para la superación de un joven puede empezar en centro educativo, pues gracias a profesores capacitados pueden transmitir conocimientos que embonan con las acciones que piden en un ámbito laboral.

