Lanzan movimiento en contra de la carne con clenbuterol

Guadalajara

Bajo los hashtag #YoComoCarneSana y #CarnivoroSano el afamado chef Luis Aranda impulsa un movimiento en contra de la carne con clenbuterol, una sustancia que se usa ilegalmente en la engorda de ganado y provoca intoxicaciones tanto a los animales, como a los seres humanos que consumen su carne.



El clenbuterol es una sustancia que se emplea con fines médicos: principalmente como broncodilatador en el tratamiento del asma. Otro uso le dan atletas y físico-culturistas quienes usan esta droga por sus efectos termogénicos, pues aumenta ligeramente la temperatura central del cuerpo e incrementa el gasto en calorías. En el ganado, en cambio, el clenbuterol tiene propiedades anabólicas (aumenta la masa muscular).



Como chef, Aranda sabe distinguir una buena carne de una mala, o un corte joven de uno viejo, pero fue una experiencia familiar (su esposa resultó intoxicada tras consumir un guisado con hígado de res) la que, cuenta, lo llevó a descubrir la dimensión del problema. “Tuvo dolor de cabeza, yo la veía muy ansiosa, mareada y después de esa situación empecé a investigar, a adentrarme y fue como abrir una cloaca… La contaminación de la carne con clenbuterol es mucho más grave de todo lo que imaginamos”, sostuvo en entrevista con MILENIO Jalisco.



Recordó que hace una década, cuando jugadores de la selección mexicana de futbol resultaron intoxicados con carne contaminada por clenbuterol, tuvo notoriedad el asunto. Sin embargo, a la fecha priva la falta de control real de la sustancia. “Se sigue usando indiscriminadamente… Es una cadena de corrupción donde el primer eslabón es el productor, el ganadero, luego el introductor o intermediario que la lleva al rastro y los carniceros, y donde los consumidores resultamos afectados”.



Una cadena en la cual los introductores piden que las reses pesen 600 kilos –y no 450 kilos-, obligando a los productores “a que den a las reses su chocomilk, el término que coloquialmente le están dando al alimento mezclado con clenbuterol… si el animal no llega al peso, no lo compran o lo pagan mucho más barato, entonces se ven forzados”, describió.



El clenbuterol también tiene consecuencias en los animales, que sufren mucho los efectos de esta droga que les es administrada de dos a tres semanas antes del sacrificio y la cual provoca que retengan líquidos, tienen temblores, ansiedad y empiezan a perder la vista porque la sustancia sea acumula en hígado y retina.



En los humanos, los riesgos a la salud derivados del consumo de carne de res contaminada se deben a la concentración del anabólico, generando cuadros de intoxicación severa, los cuales se pueden presentar después una a seis horas posteriores a la ingesta.



Los síntomas comunes de intoxicación por clenbuterol son: dolor de cabeza, temblores, calambres musculares, nerviosismo, insomnio, sudoración, aumento del apetito, náuseas, palpitaciones e hipertensión; así como posible hipertrofia cardiaca; por lo que el riesgo de daño es mayor para quienes sufren presión arterial alta, adultos mayores, niños y mujeres embarazadas.



El chef Aranda apunta que no hay registros certeros ni de control, ni de casos de intoxicación, ya que las personas afectadas no denuncian, sea por desinterés, por no meterse en trámites burocráticos o porque asocian los síntomas de la intoxicación por carne contaminada con clenbuterol, con malestares estomacales o de otra índole.



CARNE LIBRE DE TOXINAS



El entrevistado, gastrónomo, consultor, empresario gastronómico y colaborador en varios programas de televisión, comenzó este año su labor “de crear conciencia” a través de sus redes sociales: invitando a realizar compras de productos cárnicos en locales de confianza y a exigir carne libre de clenbuterol u otras toxinas. A la par espera respuesta de legisladores federales, para que apoyen esta iniciativa.



“Primero a hacer la conciencia de cómo identificar la carne que tenga sospecha de estar contaminada; segundo conocer los efectos que hacen éste y otros químicos”, dijo: En caso de estar contaminada con clenbuterol, la carne luce color rosita (no roja como debe ser), sin marcas de grasa y es más gelatinosa.



“El problema es enorme, pero nosotros los consumidores tenemos que hacer una presión social tan fuerte, cada vez mayor, para que no nos vendan carne contaminada… Hacerlo por nuestras familias para que tengamos carne de calidad que es lo que merecemos y por la que estamos pagando”, propone. La invitación a sentarse a la mesa y comer carne sana está hecha.





Claves



EL CLENBUTEROL



Es una sustancia anabólica que provoca un incremento rápido en la masa muscular y disminuye la grasa corporal. Es utilizada de manera ilegal para la engorda de ganado.



Los efectos secundarios de intoxicación por clenbuterol son

Dolor de cabeza

Temblores

Calambres musculares

Nerviosismo

Insomnio

Escalofrío

Sudoración

Náuseas

Palpitaciones

Hipertensión





CÓMO ELEGIR UNA BUENA CARNE

*Debe tener el característico color rojo

*Presentar líneas naturales de grasa

*La carne que luce rosada y con muy poca presencia de grasa, parece apetecible a la vista, pero es probable que contenga clenbuterol u otras toxinas

*Evite cocinar en una sartén en mal estado, se estaría ingiriendo componentes tóxicos que éste desprende.

*Atento: la mala preparación o conservación de la carne puede provocar otras intoxicaciones o infecciones alimentarias



Fuente: Chef Luis Arana. En Facebook, Instagram y Twitter @ChefLuisAranda