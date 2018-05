Alrededor de 40 lámparas de alumbrado público robadas

León, Gto.

Desde la instalación del nuevo sistema de alumbrado público, se ha registrado el robo de al menos 40 luminarias según reportó la Dirección General de Obra Pública (DGOP) y que además agregó que la acción ha sido denunciada ante las autoridades, y posterior a ello se ha trabajado para subsanar el problema y que la población cuente con el servicio.

Otra de las problemáticas es que también se ha registrado el robo del cableado, lo anterior pese a que la dependencia municipal informó que el material del cableado no es de cobre sino de aluminio por lo que no puede ser vendido o reutilizado.

“Yo paso por aquí antes de las 5 de mañana y veo a unos fulanos por aquí y me han querido asaltar sobre el puente de La Luz, yo pido a los policías que tengan más cuidado con nosotros que transitamos por aquí”, comentó un usuario de la ciclovía de Libramiento Morelos.

Uno de los sectores donde más luminarias han sido robadas, es la ciclovía que se encuentra en Libramiento Morelos en su cruce con Bulevar La Luz, donde ciclistas denunciaron que las los maleantes retiran las lámparas cercanas a los puentes para poder cometer sus atracos.

“Una vez a un hermano mío le quitaron una bicicleta que estaba nueva y quisieron enfierrarlo, iba pasando como 7:30 u 8 y le salieron unos en el puente La Luz, a mí no me han asaltado para qué digo mentiras, pero sí se ha escuchado que sí hay varios asaltos y te quitan las bicicletas, eso es lo que hacen los chavos. A mí no me ha pasado nada y espero que no pero a mi hermano sí.”, aseguró Guadalupe Claudio, quien transita a diario por esa vialidad.

Cabe señalar que la zona que presenta mayores afectaciones también por el robo de bancas y botes de basura, se encuentra justo al frente de una institución universitaria, lo que ha aumentado los asaltos a los estudiantes.

“Ha habido asaltos en la parte donde está el Tec de León, de hecho había letrero que decía que asaltaban a los bicicleteros, de hecho he escuchado que han saltado las lámparas y no hay buena iluminación”, mencionó un usuario de dicha ciclovía.

El robo y vandalismo de luminarias, postes y/o cableado provoca el daño del circuito, por lo que la DGOP invita a la población a denunciar al 9-1-1 cuando detecte a personas ajenas manipulando el sistema.