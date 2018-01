Lamentan policías que no hubo homologación salarial

Guadalajara

Policías del Área Metropolitana de Guadalajara, esperaban que la primera quincena del año reflejara en sus cuentas la homologación salarial que es parte de la serie de políticas públicas construidas entre el Gobierno del Estado, los gobiernos metropolitanos y la Agencia Metropolitana de Seguridad, aprobado además en sesión del Congreso del Estado, del pasado 18 de diciembre con una designación presupuestal de 100 millones de pesos, sin embargo, el pago no se reflejó de tal manera y los uniformados de algunas corporaciones lamentaron la situación y consideraron que el proceso electoral tiene influencia en esto.

“Ya los conocen, así nos la aplicó Aristóteles cuando nos subió mil pesos al sueldo y nos quitó la compensación operativa y lo único que paso que el ISR y las aportaciones a pensiones se dispararon y nos dieron realmente un aumento de 300 pesos“, señaló un elemento de la policía municipal de Guadalajara, luego de que se difundiera la información sobre que el recurso de 100 millones no se liberaría hasta que los municipios realizaran depuración de las corporaciones y exámenes de control de confianza, de acuerdo al Secretario de Planeación, Administración y Finanzas. Héctor Pérez Partida.

Algunos municipios, con suficiencia presupuestaria, podrían hacer uso de sus propios recursos para estandarizar el sueldo de sus elementos y posteriormente recuperar lo derogado, con la liberación que haga el estado, como es el caso de Guadalajara, pero para municipios como Tonalá o Tlajomulco, que cuentan con un presupuesto más limitado, cientos de policías y tendrían que pagar una diferencia importante por cada uno de ellos para alcanzar la homologación debido al rezago salarial, encontrarían dificultades financieras para cumplir con los acuerdos de mejorar las condiciones laborales a los oficiales, en tanto que otras demarcaciones, como Ixtlahuacán de los Membrillos, Juanacatlán y Zapotlanejo, tienen corporaciones con pocos elementos y la afectación sería un tanto menor.

“Ese es un tema que desde hace mucho nos han venido vendiendo, que nos van a pagar mejor, que vamos a ganar igual que Zapopan para que no nos vayamos a buscar trabajo allá, ahorita ya parecía que así iba en serio y resulta que ya se están echando para atrás”, señaló un oficial de Tlajomulco, que dijo no estar convencido con el hecho de que la liberación del presupuesto se refleje de manera retroactiva, es decir, que en determinado momento, se les pague una compensación por el ajuste que no se hizo desde la primera quincena de enero.

Por su parte, el titular de la Agencia Metropolitana de Seguridad, Marco Valerio Pérez Gollaz, lamentó el hecho y agregó que no se debe de limitar el recurso para la aplicación de políticas públicas destinadas a mejorar el tema que se encuentra en lo más alto de la agenda pública: la seguridad, “me parece lamentable las declaraciones del secretario de finanzas, parece que no entiende que la seguridad está en la calle y el tema administrativo de querer complicar el tema de los recursos demuestra la falta de intensión de resolver el tema, porque el secretario estuvo en las mesas del presupuesto, conoce la reglamentación, no es justificable que diga que no hay circunstancias para liberar el dinero”, señaló.

MC