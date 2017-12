Lago Nabor Carrillo, es ejemplo a seguir: ONG

Toluca

Luego de asegurar que no hay río ni cuerpo de agua en el Valle de México que no esté contaminado pues sirven como depósito de descargas de aguas residuales y no hay la cantidad suficiente de plantas tratadoras, dirigentes ambientalistas demandaron un esfuerzo conjunto de autoridades municipales, estatales y federales por aplicar el programa de procuración que se hizo en el caso del Lago Nabor Carrillo, "que es ejemplo a nivel mundial de cómo se debe procurar un espacio similar".

"Es ejemplo internacional, con aguas debidamente tratadas que tienen un 99.9 por ciento de limpieza; con agua sana, con fauna sana, con flora sana, en fin, por eso se tiene en una mis hectáreas un cuerpo de agua que permite la vida natural", dijo Víctor Zendejas Orozco, líder de la agrupación ambientalista "Franature Mahatma Gandhi".

"Esto habla de cómo se debe mantener el agua limpia, de cómo es posible darle el trato adecuado la naturaleza", expuso Zendejas Orozco, y sostuvo que es plausible lo que ha venido haciendo en el Lago Nabor Carrillo la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

"Son mil hectáreas de extensión del lago, es la séptima parte de la Sierra de Guadalupe, pero ahí se puede apreciar un gran trabajo en favor del medio ambiente, de la naturaleza misma, de la descontaminación del agua", remarcó el líder ecologista.

Agregó que no se puede decir lo mismo de todos los cuerpos de agua y ríos existentes en la zona del Valle de México y, en general, de toda la zona conurbada, porque la misma urbanización se ha encargado de contaminarlos, y hasta el momento las plantas tratadoras han sido insuficientes para procurarlos.

"Por ejemplo, sabemos del trabajo que están haciendo las autoridades municipales de Cuautitlán Izcalli en el Lago de Guadalupe y, en general, en los cinco cuerpos de agua que hay en esa localidad. Han estado retirando toneladas de basura, retirando lirio acuático y conservando el lugar, pero no es el baluarte que fue por la gran cantidad de descargas de aguas residuales de demarcaciones como Atizapán o Nicolás Romero y la falta de plantas tratadoras", remarcó.

Recordó que es el miso caso de La Laguna de Zumpango, donde en el periodo de gobierno encabezado por Arturo Montiel Rojas (1999-2005) se hizo un gran trabajo de limpieza y hasta eventos acuáticos se realizaron, "pero ahora es otra cosa".

