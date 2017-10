Hijas de Karla Luna están bien: abogados de Américo Garza

Monterrey

A través de su equipo legal, liderado por el abogado Hernán Villarreal, Américo Garza se defiende de acusaciones vía Facebook que aseguran que sustrajo a sus hijas del domicilio en el que vivían en contra de su voluntad.

La publicación en la página oficial de la fallecida Karla Luna, escrita por su hija Stephanie, señalaba que Garza, destacado en el texto como un hombre violento, se había llevado a la fuerza a Sara Valentina y Nina Victoria Garza Luna. Además, pedían que se activara una Alerta Amber para localizarlas pues temían que se las llevara fuera del país.

Los abogados de Garza desmintieron esa información señalando que las menores se encuentran bien.

"Las niñas están con su papá, no están con un desconocido. Las niñas no fueron violentadas sacándolas de ese domicilio.

"El señor tiene el derecho de poder llevar a cabo la convivencia con sus hijas porque él goza de la patria potestad y al momento de fallecer la señora Luna, la custodia obviamente la adopta en base a principio legal", dijo Hernán Villarreal.

Destacaron toda esta situación como una "cacería de brujas" y un afán de querer "satanizar" a su cliente pues no hubo secuestro.

"Recordemos que cuando hay un asunto mediático que es, o litigado en medios, o litigado en redes sociales, la Procuraduría por lo general implementa situaciones que no son propiamente legales para dar un resultado a la opinión pública", aseguró Villarreal.

Destacaron que no fue correcto el proceder de la Procuraduría y que Garza no estaba presente porque no querían arriesgarlo a que fuera detenido, situación que, de darse, sería ilegal, aseguraron.

"Estamos presentando un escrito en el que estamos solicitando que se cancele esa alerta Amber y estamos en la mejor disposición de acudir ante las autoridades una vez que se nos cite legalmente", señaló el representante.