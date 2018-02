Karina debe comprobar que ya no pertenece al PAN: MC

Monterrey

La dirigencia estatal de Movimiento Ciudadano informó que la legisladora local independiente, Karina Barrón, deberá justificar su salida del PAN antes de buscar contender por el partido naranja.

Esto debido a que la diputada no ha desmentido, con evidencia, el señalamiento de que no completó el trámite para desligarse del PAN, informó el dirigente de MC en el estado, Samuel García.

“Ella pues tendrá que demostrarnos que no está en el padrón, que no está como afiliada del PAN, porque de estar, pues deja muy endeble la posición, y sobre todo, nos mete en un riesgo a Movimiento Ciudadano de que luego pueda ser impugnada.

“Está en ella demostrarnos si es o no miembro activa del PAN. Yo sí tengo claro que ella presentó un escrito como renuncia, pero no sabemos a ciencia cierta si hubo o no ese trámite. Me mandó su carta de renuncia, pero desconozco cómo haya quedado ese trámite ante el PAN”, mencionó.

En otro orden de ideas, García Sepúlveda dijo desconocer la decisión de la legisladora Laura Paula de buscar la alcaldía de Guadalupe por Movimiento Ciudadano (MC) tras haber renunciado al PAN, pues, como ella dijo, la invitación fue por parte del líder nacional de este partido, Dante Delgado, y no de él, pero aseguró que es bienvenida.

“Desconocía yo ue Laura Paula se iba a venir a Movimiento Ciudadano, pero en la misma postura: bienvenidos todos, es una plataforma abierta, incluyente”.

Dice haber cumplido

La presidenta del Congreso local, Karina Barrón, aseguró que cumplió con los requisitos legales para desafiliarse del Partido Acción Nacional, tan es así que adelantó que en los próximos días se irá a la bancada de Movimiento Ciudadano para buscar reelegirse.

Aseguró que las acusaciones son “patadas de ahogado” del PAN.

“Es una información totalmente falsa, yo no sé si no me quieren dejar ir o tienen mucho miedo, porque no le encuentro otra razón. Tengo las hojas de renuncia con fecha del 31 de agosto del 2015, tanto se las hice al partido como al Congreso del Estado, lo hice, porque si no, yo no hubiera podido formar una bancada independiente.

“Yo estoy muy tranquila, yo creo que están dando patadas de ahogado, porque pues ya vemos la desbandada que hay en Acción Nacional y no hay la manera de cómo los puedan retener”.