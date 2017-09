Juany Escandón, nueva vida a través de un trasplante de hígado

Torreón, Coahuila

Nadie podría imaginar las cosas por las que esta hermosa mujer ha pasado. Su mirada serena y sus ojos brillantes nos hablan de la vida.

Juany Escandón tiene 60 años. Es de Torreón y fue sometida a un trasplante de hígado hace tres meses, el 11 de julio.

En la década de los 80, Juany tuvo que ser intervenida quirúrgicamente y se le transfundieron varias unidades de sangre. Ella cree que alguna de estas unidades estaba contaminada por hepatitis C, ya que por entonces los controles de calidad de la sangre no eran como lo son ahora.

"Pasaron alrededor de 20 años para que este virus con todo el daño que ya había hecho en mi hígado se empezar a manifestar con diferentes enfermedades", comentó.

Un médico le hizo una revisión completa, incluido examen de sangre y resultó positivo a esta enfermedad. Para entonces su hígado estaba tan dañado que ya tenía cirrosis. Tomó un tratamiento por poco mas de un año a indicación del médico para erradicar el virus. Funcionó.

Aunque para saber esto tuvo que esperar un mes pues el análisis debía mandarse fuera del país.

"Pensé que había ganado la batalla. Pero me quedé con cirrosis y várices esofágicas, por hipertensión de la vena porta que lleva la sangre al hígado. Sufrí varios años con muchas hemorragias en el esófago".

"Cada vez que iba al médico había que ligarlas. Cada vez era menos mi deseo de ir a que me practicaran ese proceso", comparte.

En la última transfusión preguntó que mas podría hacerse pues aquello no era vida. También fue sometida a una derivación portal en la capital del país, que le ayudó y ante lo cual estaba convencida de que su salud ahora si estaría bien.

"De pronto me dio una crisis que me provocó un coma hepático. Aquí en la región no había el aparato médico que se requería. Me llevaron a Guadalajara con un médico que me había informado sobre el trasplante de hígado. Le dije que ya no tenía que pensar nada. No tenía una vida, ni mi familia".

"Ese calvario se acabó cuando me hicieron el trasplante".

El órgano adecuado apareció en Hermosillo, Sonora, donde se le hizo el trasplante. Logró superarlo. A pocos meses aún está en proceso de curación. Siente la salud desde su nuevo hígado, que fue aceptado de manera inmediata.

La vida para ella dio un giro de 180 grados. De vuelta tuvo que ir a Guadalajara, para supervisión de su operación. Pero poco a poco salió de aquello.

Los médicos que la intervinieron y apoyaron en este proceso son expertos que le brindan oportunidades de nueva vida a muchas personas que lo necesitan, como a Juany.

"Tengo muchas personas a quienes darle las gracias. Mi familia. Y sobretodo con esas personas que en medio de su dolor y sin egoísmos, donaron los órganos de su ser querido".

Por cuestiones éticas, no se les permite conocer el nombre de quien dona. Pero Juany sabe que era una persona joven, de alrededor de 19 años, cuya familia decidió hacer una donación multiorgánica, que ha salvado vidas.

"Eso no lo pagas con nada. Es un agradecimiento. Estuvimos muy unidos en la familia. Mis hijos donaron sangre. Mi esposo y mi hija fueron de gran apoyo", destacó.

Aunque Juany no conoció a la persona que murió y que le donó su hígado, le desea toda todo el bien a esta persona. Sin embargo aún no es suficiente pues hay miles de personas en espera de un órgano.

Juany tuvo a su favor que contaba con apoyo económico, pues su procedimiento fue por medios particulares. Quienes deben esperar en hospitales del sector salud, siguen con la vida en un hilo.

"Pensamos que con poner en la licencia de manejo que somos donadores basta. Pero no es suficiente. En el momento en que se pudiera necesitar es importante que ni la familia se oponga y que los médicos sepan que hacer al respecto", comenta Juany.

"Necesitamos acercarnos a preguntar y estar dispuestos a dar este regalo de vida. Se necesitan muchos estudios para saber si un órgano es compatible, que esté en buen estado".

Para la semana próxima, Juany está invitada a una celebración en Hermosillo, encaminada a dar las gracias a la familia del donador. A ella se le dio la oportunidad de escribir una carta para agradecerles, a través de uno de los médicos.

En su familia y entre sus amistades, antes de que Juany pasara por este rudo camino, no se hablaba de la donación.

Ahora la consciencia está viva, como ahora mismo está la señora Juany, con una gran oportunidad, como un ejemplo de lo que puede haber de diferencia al tomar una decisión tan drástica como acceder a donar los órganos de un ser querido para niños, jóvenes o adultos que necesitan este regalo.

