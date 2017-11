Carera, el mexicano mejor ubicado en el maratón Guadalajara

Guadalajara

La honestidad por delante. El mexiquense Juan Carlos Carera Casas fue el cuarto mejor tiempo de la rama varonil en el Maratón de Guadalajara.

Carera detuvo su cronometro en 2h25m, unos seis minutos por encima de la marca de Babo, quien ganó el primer sitio con 2h19m33s.

"El año pasado me fue un poco mal, subí algo mi tiempo y hoy vuelvo a regresar y mejoré. Hay gente que dice que no está dura la ruta, pero por los desniveles, los puentes, es algo difícil".

Carera quien ganó la media maratón de la Ciudad de México señaló que no traía para podio y que se queda satisfecho con el esfuerzo realizado en la ruta tapatía.

"En ningún momento, yo agarré mi ritmo, me fui y como al final vi que algunos del grupo puntero se iban quedando, ahí cerré. Mi tirada era correr abajo de las 2h25m y lo logré. Faltando unos cinco kilómetros, dejé hasta seis corredores. No traía para más, hay que ser sincero, no traía para más y es para lo que me dio".

Para concluir, el mexiquense afirmó que en la previa le habían dicho que el trazado de la maratón de Guadalajara era muy plano para hacer gran tiempo, pero que la realidad fue totalmente distinta.

"Los últimos cinco kilómetros ya se empezó a sentir el cansancio y ahí muchos se empezaron a quedar. Mucha gente dijo que es una ruta muy rápida, pero no es cierto, es muy difícil la ruta".

MC