Son Las Joyas un tesoro durante el periodo electoral

León, Gto.

Habitantes de Las Joyas señalan que solo durante las elecciones son visitados por los candidatos para pedirles el voto, para después ser olvidados después de que consiguen los cargos públicos; sin embargo, más de 40 colonias componen a una de las zonas con mayor densidad de población y marginación.

Se pueden ver bardas pintadas con candidatos de todos los colores; y es que para los políticos en campaña esta zona se ha vuelto un botín político, pues según estadísticas del INEGI, en el censo del 2010 había 70 mil 400 habitantes, de los cuales al menos el 60% puede ejercer el voto.

Actualmente se calcula que la población total del polígono sobrepasa los 100 mil habitantes.

“Nada más vienen cuando es campaña, vienen y está lleno de seguridad pero cuando quedan ya no se acuerdan de uno, de lo que prometen. Piensan que con venir a darle una torta y un refresco a uno ya se ganaron el voto pero no”, señaló Julia, habitante de Las Joyas.

Según el mismo censo del INEGI, de las 16 mil 305 viviendas particulares habitadas, más de 7 mil, presentan condiciones precarias: mil 163 tienen piso de tierra, mil 178 cuentan con un solo cuarto; 3 mil 400 no disponen de agua entubada, mil 296 carecen de drenaje y 367 viviendas no tienen electricidad.

Ante el olvido de las distintas administraciones, los propios habitantes se han tenido que organizar para hacer frente a las necesidades que padecen, como el caso del anexo "Es Mejor el Triunfo que la Derrota ", el cual nació mediante las propias gestiones de jóvenes que han querido salir de la situación de adicción y que se ha logrado instalar en una de las zonas con más inseguridad de la ciudad de León.

“En el anexo está muy bien el proceso, no nos queremos escapar, hay chicos que pasan en las motos y nos dicen que por qué pusimos el anexo aquí, hemos tenido conflictos. La gente es la que nos ayuda cuando salimos a pedir abasto. Somos nueve porque apenas tiene un mes el anexo, aquí nos sentimos bien, seguros y con ganas de vivir. Los políticos nos visitan en elecciones, usted sabe, los diputados son la mafia más grande”, señala Rubén Darío, habitante de Las Joyas.

Otras de las problemáticas que son evidentes en esta zona, es la inseguridad, la falla de abastecimiento de luz y agua en algunas colonias, la falta de escrituración, el narcomenudeo y los asentamientos irregulares.

“Se meten a robar a las casas, le llamamos a la Policía y no viene; ayer se metieron en la madrugada y hasta mi perrita se llevaron, se han llevado mi dvd mi tanque de gas... está muy oscuro hemos metido escritos al alumbrado público pero no vienen, ya tiene tiempo que metimos los escritos. Yo no voto por nadie, ¿para qué?, la verdad seguimos fregados... vienen a prometer ayudas de despensas y ayudas económicas pero al final no dieron nada”, dijo la vecina de la zona.