Jóvenes se arrepienten de aplicar para la PEA

Altamira

La mitad de los jóvenes que se enlistan en Altamira para formar parte de la Policía Estatal, al final se arrepienten y no acuden a las pruebas de Control y Confianza, explicó el director de Desarrollo Económico municipal, Italo Tajer, quien se encarga de hacer el reclutamiento.

El funcionario dijo que ellos tratan de enviar por lo menos 75 personas al mes, y logran juntar una cantidad de jóvenes que hacen la solicitud y llevan los papeles. Aseguró que tratan de mandar a Ciudad Victoria a aquellos que tienen más oportunidad de quedar dentro de la corporación.

"El chiste es mandar gente que tenga posibilidades, no llevo la cuenta la verdad pero estamos sumando, desde junio, pues quisiéramos que hubiera más interés la verdad pensamos que las condiciones son buenas, no solo lo que ganan sino la capacidad de crecer".

Sin embargo indicó que una vez que hacen el procedimiento de reclutamiento, los papeles fueron validados, y todo está listo para que salgan a Ciudad Victoria para presentar las evaluaciones de Control y Confianza, la mitad decide no presentarse.

Precisó que inclusive se van en un camión que proporciona la Secretaría de Seguridad Pública, sin embargo como ya no acuden, no saben cómo tomar la situación, pues no han dado un motivo por el que decidieron no hacer el viaje.

"Algunos llegan, dejan su solicitud y cuando les toca ir a Victoria, que se van en un camión, no se presentan, yo creo que como la mitad, no sabemos cómo interpretarlo, Dijo que les gustaría que hubiera más interesados en pertenecer a la Policía Estatal, pues las prestaciones que se ofrecen son buenas, además de que hay oportunidad de crecimiento profesional, pues ahora hay una universidad, sin embargo esto no los motiva, además la paga es buena.





