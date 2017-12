“Hay más jóvenes que queremos hacer el cambio en la literatura”

Con solo 16 años, Janeth G. S. publicó ¿Quién mató a Alex?. Lo subió a Wattpad y llegó a 37 millones de lecturas, lo que se considera un fenómeno literario mundial en esta plataforma. De ahí pasó al formato físico esta saga que se divide en El misterio que nos une y El secreto desvelado. Y ya prepara una tercera entrega: El regreso de Anna Crowell, todas publicadas por Oz Editorial. Ahora con apenas 19 años y ya con una trilogía en puerta, la autora nacida en León, Guanajuato, platica sobre su corto, pero intenso camino dentro la literatura de suspenso y misterio.

¿Cómo empezaste este camino que lleva a “¿Quién mató a Alex? El misterio que nos une”?

Desde el inicio yo me inspiré en un youtbuer. Yo tenía 16 años, y se hablaba sobre el tema muerte, y al ver de inmediato mi cabeza se fue a una historia. Y pensé: me gustaría hacer una historia así, pero como mí me gustaría leerla, como a mí me gustaría que estuviera escrita, con detalles desde mi punto de vista. Jamás me imaginé que esto se iba a extender, que iba suceder todo esto en dos volúmenes. Empecé a escribir mi primera novela, la subí a redes, desde cero, donde había usuarios de 30 mil, sin embargo, como tuvo aceptación, me dijeron que lo fuera subiendo a Wattpad, y en el primer día fueron más de 3 mil visitas. Actualmente ¿Quién mató a Alex? tiene 40 millones de lecturas.

¿Se podría decir que las redes sociales influyeron en esta obra?

Creo que ha sido una de las mejores cosas que me ha pasado. ¿Quién mató a Alex? no hubiera sido posible sin las redes sociales. La trama empieza desde el Facebook. La protagonista, Hannah Reeve, recibe una solicitud de amistad. Al ver la petición de amistad del chico que aparece en su pantalla decide aceptar, pero poco después descubre que el chico, Alex, ha muerto y necesita su ayuda para descubrir quién lo ha matado. Esto quizá conectó con los lectores jóvenes. Creo que a eso se debe el éxito, aparte de haberlo combinado el tema de las redes sociales, con el suspenso y la novela juvenil.

Y en la cuestión de la escritura, ¿cómo trabajaste?

Desde los 11 años yo ya leía muchos libros. En esto no hay un manual de cómo ser escritor, más que todo en lo que yo había leído. Entre mis autores favoritos están Stephen King. Otro autor en quien me inspiré por cómo maneja el suspenso combinado con la psicología es Sebastian Fitzek, con su obra Terapia.

¿Y cómo trabajaste para mantener la tensión y el suspenso en la obra?

Creo que una de las cosas que ayudó mucho fue el Wattpad. Yo iba subiendo un capítulo; pasaban tres días y subía otro. Y conforme iba subiendo los capítulos, iba leyendo los comentarios, y ese me funcionaba para ver hacía dónde podía llevar la trama.

Ahí cuando los lectores pensaban que iba a pasar una situación, de pronto yo daba un giro. Los lectores ayudaron mucho. Pero también el irme por la narrativa de que proponen King y Fitzek le daba otro tono, algo que me inspirara de ellos, para dotarlo a mi obra.

¿Cambió tu forma de ver la vida al adentrarte en el mercado literario?

Sí cambió. Creo que ahorita somos muchísimos más jóvenes los que estamos y que queremos hacer algo, queremos hacer el cambio, no hay algo que nos detenga, y creo en la literatura se dio en mi caso. La obra ha inspirado a muchas personas. Espero que muchas niñas se inspiren en esto, que así es como se empieza desde cero, desde una idea y sin ningún seguidor. Hablan sobre mi obra los booktubers, también en medios escritos. En internet están los youtubers no solo de libros, sino que hay tantas cosas en internet de lo que se puede hablar, y eso es lo que puede hacer el cambio.

En redes siempre queremos saber lo que pasa y debemos y nos gusta estar atentos. Me agrada que los lectores vean que el libro digital también puede ser publicado por una editorial y que quienes quieren ser escritores pueden hacer el intento.

¿Temáticamente cómo definirías el primer libro de la saga?

Hannah descubre a Alex, que es un fantasma. Entre los dos van a ir descubriendo situaciones adversas, se van a ver involucrados en un círculo de caos. Es una novela que se mete en las redes sociales, es juvenil el tema, pero que también lo puede leer la familia. Es una novela que se lee en cualquier momento.

¿Cómo defines tu segunda obra?

Es una historia llena de misterios, muchos secretos, tensión, sospechas, misterio, es una historia explosiva donde detona la bomba.

La historia se centra más en el asesino de Alex.

Y la tercera obra de esta saga, “El regreso de Anna Crowell”?

La obra se va a publicar en el 2018. Uno de los personajes del segundo libro, Anna, muere en un incendio. Dentro de ese universo, Anna regresa como fantasma y con la ayuda de Caleb va a ayudarle a descubrir qué fue lo que paso con ella en el incendio. Anna era un personaje secundario que ahora pasa a ser el principal dentro de su obra.

¿Te consideras una autora “millennial”?

Sí me considero una autora millennial. Porque estamos a la espera de lo que pasa en las redes de la tecnología, qué podemos hacer con ella, pues hay muchas más cosas que eso, que observar. Ya es cuestión de actuar y ver qué podemos hacer. Y eso ya lo estamos viendo en todos los youtubers que salen de la nada, con los libros incluso; muchos booktubers le están dando fomento a la lectura. A mí se me han acercado y me dicen que nunca habían agarrado un libro, si esto realmente hace un cambio, no tan radical, pero lo hace, y que alguien lea ahora tres libros y los transmita a las personas, eso es muy importante.