Satirizan jóvenes a partidos políticos

Monterrey

Con el fin de satirizar a los partidos políticos y generar una conciencia crítica en los ciudadanos, un grupo de jóvenes se disfrazaron del PRI, el PAN y Morena, sosteniendo carteles que hacían alusión a las "mañas" o "argucias" de cada uno.

En el semáforo, ubicado entre la calle Morelos y la Macroplaza, los jóvenes aprovechaban cada vez que la luz cambiaba a rojo para ponerse a la vista de los conductores y los transeúntes.

El que portaba el logo del PRI llevaba un cartel que decía "te la volviste a creer"; a su lado, el que parodiaba a Morena decía "18 años me has mantenido", y finalmente el que estaba disfrazado del PAN señalaba "Yo me gasto tus impuestos".

Al cuestionar a los jóvenes sobre el propósito de su exhibición, señalaron que la idea era despertar el interés de los ciudadanos en la política en lugar de que permanezcan indiferentes a lo que sucede en el proceso electoral.

"La idea de nosotros es concientizar a todo México, a todos los que están próximos a votar, a que piensen un poquito a quién van a elegir porque nosotros en particular creemos que los partidos son el cáncer de todo el país y lo que está terminando con todo lo bueno que tenemos", dijo la vocera del grupo, Melanie Chávez.

Agregó que actualmente existe un hartazgo generalizado de la población hacia los partidos políticos, por lo que en lugar de reservar su voto, Chávez animó a voltear a ver otras opciones como lo son los independientes.

"Creemos que hay mejores opciones por quien inclinarnos estas próximas elecciones. Ahorita estamos a favor de todos los independientes, todo lo que no sea partidos.

"La gente es de lo que se queja, es lo que tú escuchas en cada administración, tú te das cuenta que, por ejemplo el actual presidente, la gente dice no ya no queremos al PRI, no ya no queremos al PAN y se están inclinando por no votar, es lo que no queremos, sino que todos participen pero que se inclinen por las nuevas opciones que hay", dijo.

El grupo estaba conformado por jóvenes, de aproximadamente 20 años, estudiantes de la Universidad Metropolitana de Monterrey, el Tec Milenio y la Universidad Autónoma de Nuevo León.