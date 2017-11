Dan ejemplo competidores de la tercera edad en Jalisco

Guadalajara

Las canchas, el Polideportivo y la pista de atletismo de la Unidad Revolución fueron tomadas ayer por cerca de 1,200 personas de la tercera edad, quienes asistieron a la fase estatal de la Jornada Deportiva y Cultural para el Bienestar y Plenitud del Adulto Mayor. Llegaron de las doce regiones del territorio jalisciense y de las instituciones desde donde les han impulsado a enriquecer esta etapa de sus vidas, más ejemplares por su compromiso y tesón en diversas disciplinas.



Ahí estaba Ernestina Ramírez García, con sus 87 años, campeona internacional en 100, 200 y 400 metros planos. Vestía su pants verde emblema de la selección mexicana. Ella comenzó a correr cuando se mudó a Guadalajara escapando del temblor del 85 en la ciudad de México, y le recomendaron una actividad física como terapia, descubriendo su talento en el grupo de la tercera edad del Divino Preso. Hoy es seguida por muchas corredoras que no pierden el aliento en cada carrera o jugando cachibol.



“Mi vida cambió, la salud es lo que más importa. Si me duelen las rodillas no les hago caso, porque donde les haga me van a tener sentada y no quiero. Entonces entreno una hora los martes, jueves y sábados”, dice Ernestina, invitando a las mujeres adultas mayores a hacer ejercicio, bailar, practicar un deporte. “No van a tener enfermedades, estar sentadas viendo telenovelas, sí”.



Lo mismo opina Fernando García Murillo, vecino de Villa Guerrero, quien está por cumplir 77 años y corre los 100 metros planos. “Me siento bien, saludable”. Aseguró que no padece ninguna enfermedad crónica, de ésas que tienen en la cama a las personas de la tercera edad.



Además de deportistas, hubo competencias culturales: en danza, canto, tablas rítmicas, que inundaron de música y de colorido el ambiente, rodeadas de la naturaleza de esta unidad deportiva vecina de Los Colomos.

SRN