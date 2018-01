Jorge Cabrera apoya la compra de terreno para nuevo Estadio

León

El regidor del Ayuntamiento de León, Jorge Cabrera, comentó en entrevista, que se deben investigar los trabajos jurídicos que se realizaron en el litigio del Estadio León, con la intención de deslindar responsabilidades y evitar que estos errores se repitan.

También externó, que él no ve dolo en los funcionarios que realizaron el fidecomiso, pues este último fue un requerimiento que hizo Zermeño para trasladar el Estadio al Municipio. De igual forma, no cree en las malas intenciones de quienes extinguieron este instrumento, ya que la idea era que una vez cumplidas las demandas contractuales, ya no siguiera usufructuando el verdadero culpable de este lío con el Estadio.

Respecto a la posibilidad de una expropiación o de la adquisición de un terreno para un Estadio nuevo por parte de Gobierno del Estado, el regidor la vio como una opción acertada del gobernador Miguel Márquez Márquez, pues el Estadio representa una herramienta para la prevención del delito, así mismo, de fomentar espacios de convivencia, deporte y esparcimiento, además de salvaguardar un importante tema de índole cultural y social como lo es el Equipo León.