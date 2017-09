La Jaiba presenta a Jhoao Rodríguez como nuevo refuerzo

Tampico

De manera oficial fue presentado el nuevo refuerzo de la Jaiba Brava, Jhoao Rodríguez, quien ya entrenó con todos sus compañeros ayer por la mañana por lo que sintió el calor característico de la zona y dijo está listo para iniciar en el Apertura 2017 de la Liga de Ascenso Mx.

Braulio Rodríguez, director deportivo del TM Futbol Club, fue quien hizo el anuncio oficial ante los representantes de los medios de comunicación y dijo que al jugador colombiano ya se le venía siguiendo la huella desde los mundiales sub 15, en el sudamericano Sub 17 en el mundial Sub 20.

"Funge principalmente como atacante, puede funcionar por fuera como segundo delantero y es un jugador de 21 años que lo venimos siguiendo desde hace tiempo. El día de hoy nos enorgullece tenerlo (Jhoao Rodríguez), y seguramente va a venir a aportar al grupo y cumplirá sus metas personales como grupales".

Tras el anuncio, el directivo de la Jaiba Brava hizo entrega de la playera del equipo ya con el número 12 en los dorsales. Reconoció que el jugador viene listo para que en el momento que lo requiera el técnico pueda incorporarse al cuadro titular dado que venía trabajando fuerte en Inglaterra "el estuvo haciendo pretemporada en Inglaterra hasta el primero de septiembre, su llegada tardó un poco debido a las situaciones meteorológicas que están pasado en todo el mundo, sin embargo ya entrenó con el resto de sus compañeros; al final de cuentas, ante la desgracia, ayudó a que él pueda tener una adaptación y esté disponible y la siguiente semana sea tomado en cuenta en el momento que el técnico lo requiera".

Por su parte, el delantero colombiano, dijo que esta es la primera vez que jugará en el futbol mexicano y llega a la Jaiba Brava es una gran decisión para su carrera en este momento "me siento afortunado de llegar a un equipo como este, se que tiene una gran afición, que es un club histórico y estoy preparado para estar a la altura del proyecto y enfrentarlo en este momento. Sé que en la liga mexicana juega mucho colombiano y tienen historias de éxito, eso me dio ánimo para venir aquí", dijo el nuevo refuerzo.





