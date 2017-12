No hay constancia en resolver tema de jaurías: Codhem

Toluca

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem), dijo no estar satisfecha con el tratamiento dado a la recomendación que emitieron en septiembre pasado por la existencia de jaurías en Toluca, por lo cual van a buscar al presidente municipal para pedirle se atiendan puntualmente las peticiones de este organismo.

El presidente de la comisión, Jorge Olvera García, consideró que no existen respuestas contundentes, por lo cual, van a buscar se atienda eficazmente el tema, se disminuyan los riesgos para la población y se evite el maltrato animal.

La respuesta del ayuntamiento fue informar que van a retirar los puestos de comida para que no haya perros, "lo cual no es la solución definitiva, hacen falta políticas eficaces para no permitir el maltrato y revisar qué se está haciendo ante este tema que es de salud pública".

No solo es la rabia, señaló, hay otras enfermedades que se transmiten en este contexto, por lo cual, la cuestión amerita un tratamiento más serio. Para empezar, van a pedir que rindan sus informes e insistirán hasta que atiendan el caso.

El tiempo que les fijaron para resolver estos problemas fue de un mes. En el informe que enviaron, anexan algunas acciones que no satisfacen a la comisión, "es un tema más amplio, no exclusivo de Toluca, otros ayuntamientos deberían resolver lo que les corresponde porque no sólo hay perros callejeros en el Valle de Toluca.

"No hay jaurías solo en la capital mexiquense, esta situación tiende que ser una réplica, las recomendaciones deben ser ejemplos para que no vuelva a suceder", debido a esto no descartó la posibilidad de emitir una serie de avisos generales donde se involucre a toda la entidad y se busquen mejores condiciones en los 125 municipios.

Esto, luego que una jauría de entre 25 y 30 perros mató a cuatro personas en el oriente de la ciudad de Toluca y otros tantos fueron heridos por mordeduras de estos animales en las delegaciones de San Mateo Otzacatipan, San Pedro Totoltepec, Santa María Totoltepec y Santiago Tlacotepec.

El derecho vulnerado fue a un ambiente sano, aunado a que detectaron que las acciones de la autoridad municipal no fueron firmes, pese a los constantes reportes de incidentes derivados de canes en situación de abandono, a lo cual, el Centro de Control Animal respondió que legalmente se dificulta su captura.

La Codhem recomendó que en septiembre elaboren y ejecuten un plan de trabajo aplicable en todas las delegaciones del municipio encaminado a educar, fomentar y lograr una actitud responsable al respecto de la protección y bienestar animal, bajo los principios de progresividad y exigibilidad.

Esto incluía un programa educativo, deberes, salud pública, esquema social, medidas legales o administrativas, así como capacitación en la materia para evitar nuevos hechos de este tipo que ponen en grave peligro a la población.





SGCF