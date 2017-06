Jauría mata a cuatro personas en la zona oriente de Toluca

Toluca

El verdor del campo con pequeñas milpas parece un paisaje en extinción, sobre todo en Toluca, capital del estado más poblado del país. Hay mosquitos generados por el follaje y se respira un olor imposible de definir en una sola palabra, no se trata de un ambiente campirano, hay un dejo de podredumbre en el aire. Al término de la calle Ayuntamiento en Geovillas la zona oriente de la capital mexiquense, un par de casas con 10 o 20 metros de distancia entre si, albergan a los dolientes de casos inexplicables o inverosímiles, es la respuesta al fétido aroma provocado por la sangre y trozos de piel o huesos que jaurías de entre 25 y 30 perros dejaron regados entre la hierba tras atacar a los habitantes de esta región hasta arrancarles la vida.

Concepción Cruz Martínez, es la mamá de la primera de cuatro personas que perdieron la vida luego de ser atacados por esta manada de la que no hay precedente. Exhala, un sollozo. Toma aire y parece que fuerza también. "Mi hijo Christian Armando Ortega Cruz tenía 25 años", de pronto la mirada se derrumba, no así el temple. "Fue mordido por los perros cuando regresaba del trabajo, en la Plaza de la Computación en el centro. Iba atravesando el predio, el paso de siempre -de años-, pero al tratar de ayudar a un anciano que yacía en el piso, casi comido de brazos y manos, uno de los animales jaló su mochila, lo atacaron hasta tirarlo, mordieron los antebrazos”.

El joven murió desangrado, la atención médica fue puntual, pero la omisión de las autoridades municipales es clara, dice la doliente. La denuncia por la presencia de esta jauría fue establecida en el mes de abril, cuando “de la nada” llegaron esos animales al lugar, pero las autoridades acudieron dos meses después, con cuatro vidas a cuestas. El miércoles 14 de junio a las 23:00 horas, Marco Aurelio de 72 años circulaba en bicicleta, cuando los animales se le lanzaron, comieron las manos hasta casi amputarlas, parte del brazo, y de las extremidades inferiores. Cuando el muchacho escuchó los gritos de ayuda, corrió al lugar a casi 25 metros de su casa.

Se agachó con la mochila en la espalda, al menos cuatro de los animales de tamaño mediano lo jalaron, royeron la maleta hasta vencerlo y tirarlo al piso. Las heridas en la parte trasera de los antebrazos generó que perdiera mucha sangre. Los vecinos de la zona lo auxiliaron, fue entonces que la ambulancia del SUEM lo trasladó al hospital Adolfo López Mateos. A las 24:30 horas su mamá esperaba verlo en el hospital, pero el viernes murió. Su cuerpo delgado se desangró.

“No estoy pidiendo nada, no quiero una indemnización, porque no me devolverá a mi hijo”, dice mientras sostiene en el puño una pluma que aprieta con la fuerza que se transforma en enojo al llegar a sus pupilas. Mira fijamente y sentencia que tras el incidente llamó al ayuntamiento, a la policía y el centro de control animal, donde pidieron fotografías del momento del ataque, el parte médico que constate la causa de la muerte y fotos de los animales, además de otras con los heridos.

“Algunos se quedaron sin manos, hay una joven que el lunes, mientras se llevaba a cabo el rosario por el alma de mi hijo, pidió ayuda. Ahí estaban de nuevo esos perros arrastrando a dos jóvenes, se los quitamos de los dientes”. Fue entonces que desde la noche del martes se reunieron brigadas de colonos, quienes junto con la policía municipal, del personal de control animal, organizaciones de protección canina y los subdelegados realizan patrullajes para recoger a la jauría.

“Mi hijo es el llamado sándwich, dejó niñas de siete y dos años que viven con su mamá, pero que él atendía. Lo espero cada noche, quiero que aparezca en la puerta, que me hable. Me de un beso”, dice mientras sus ojos se llenan de lágrimas que contiene. Los heridos del miércoles al lunes de esta semana fueron atendidos en el Adolfo López Mateos, entre ellos personas tuertas, amputados de manos, brazos o pierna.

“Hay denuncias, solo que fuimos varios al Ministerio Público de la Fiscalía, nos dijeron que solo sirve para notificar a la instancia correspondiente, en este caso: el ayuntamiento”. Bastan unos minutos para que los perros provoquen daños irremediables en la vida de sus víctimas. “Es el paso obligado por años, nunca había pasado nada. Hace unas semanas tiraron un puerco en el baldío, creemos que atrajo a la manada y los puso agresivos”.

Por las noches, los vecinos de la delegación juntarán más palos, lazos y piedras. Junto con organizaciones de protección animal salieron a patrullar de nuevo, los perros se esconden en el panteón de la delegación.

El ayuntamiento de Toluca informó que el ataque de manadas fue detectado en San Mateo Otzacatipan, para controlarlo realizan operativos constantes por parte del Centro de Control Animal, intensificados desde hace 10 días a la fecha, capturando a 39 perros agresivos que formaban parte de estas manadas, también participa la Procuraduría de Protección al Ambiente (Profepa). La norma indica que posterior a la captura, los animales deben estar en observación durante un periodo de 10 días, en los que realizan valoraciones del estado de salud y comportamiento. Para asistir al lugar, las autoridades debieron realizar la investigación, análisis de la jauría agresora, estudio del territorio, entrevistas con la gente del lugar y con las víctimas.

Además, se pusieron en contacto con sociedades protectoras de animales que cuentan con la experiencia para atender de manera conjunta el tema. Verónica Arredondo coincidió con el titular del Centro de Control animal en que esta situación es un problema social originado en gran medida porque no existe una tenencia responsable de mascotas, muchas veces los perros son abandonados porque crecen o porque no pueden mantenerlos y tenerlos en casa. “Hay campañas en ambas opciones que son permanentes de esterilización, vacunación, adopción y registro de animales de compañía”.

Estos riesgos fueron detectados en San Pedro Totoltepec y San Mateo Otzacatipan, lugares que cuentan con espacios donde los perros pueden correr e incluso esconderse por las características del lugar.

