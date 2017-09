"El papel no ha muerto y va a seguir existiendo"

Torreón, Coahuila

En entrevista para el programa 'Cambios', de Multimedios Laguna, la autora del libro ¿Quién mató a Alex?, Janeth Gómez, afirmó que aunque las redes sociales ocupan la atención de las nuevas generaciones eso no implica la desaparición de las obras impresas, pues en su caso la lanzó primero en formato digital y luego su éxito aumentó en físico.

Habló de cómo incursionó en el terreno de las letras a los 16 años y la manera en que lo compagina con sus estudios en la carrera de Ingeniería en Desarrollo e Innovación Empresarial que cursa en la Universidad Tecnológica de León.

La escritora visitó la región como parte de las actividades del 19 aniversario de la Universidad Tecnológica de Torreón y compartió a los estudiantes laguneros su experiencia.

¿Cuándo comenzaste a escribir el libro?

A los 16 años cuando estaba en la preparatoria comencé a escribirlo por un video que vi en Youtube, me gustó la historia y quería ver la manera en que continuaba. Me dije: 'quiero leer algo así, pero sobre todo quiero ser la persona que la escriba'.

¿Cómo fue el proceso para concretar la obra? Es algo muy extraño porque realmente lo hacía cuando estaba en mi casa y me ponía a hacer el quehacer y cuando estaba limpiando me llegaban como ideas, como si estuviera una película dentro de mi cabeza.

Pensaba que no iba a ganar nada de escritora y muchas veces pensamos eso de las carreras, pero si lo haces con pasión y mucho cariño lo demás es lo de menos.

¿Esperaste el éxito que tuvo? Es algo que no te esperas, publiqué la historia en grupos y ahí es cuando me recomiendan que publique en Wattpad que es una plataforma donde puedes subir libros gratis y leerlos.

De repente el primer día tuve más de 3 mil visitas y no me lo esperaba porque solamente tenían escritores que ya eran reconocidos y contaban con seguidores en esta cantidad. Durante el primer año en esa plataforma estuvo entre el primero y quinto lugar de los más leídos en cuanto a historia y suspenso.

Hasta este momento tiene 40 millones de lecturas y más de 2 millones de comentarios. Creo que todavía no se dimensiona y si el público me dio todo este éxito, se lo debo a los jóvenes y lo debo de compartir.

¿Qué siguió? En marzo de 2016 dos editoriales me contactan para publicar el libro y opté por hacerlo en Oz Editorial.

¿En qué crees que radica ese éxito? Los jóvenes queremos cosas más diversas y espontáneas que nos llenen de momentos más intensos. Siempre nos dicen que nos falta la lectura, pero nos falta algo más allá de los contemporáneos.

Pareciera que existe un temor de las nuevas generaciones a no salir preparados de las universidades, ¿por qué crees? Cuando salimos de la universidad no nos sentimos preparados o creemos que tenemos esas habilidades, pero sí contamos con ellas y falta la actitud de decir que se puede.

El peor fracaso de una persona es no haber intentado nada.

En estos tiempos mucho se habla de que lo digital va a desplazar al papel y entre esas cosas están los diarios, ¿qué opinas de eso?

No estoy de acuerdo con eso porque si ¿Quién mató a Alex? surgió de las redes sociales y luego migró al físico entonces también quiere decir que el papel no ha muerto y va a seguir existiendo.

Hay muchas personas a las que les gustan los libros y van a seguir comprándolos, ¿Cómo compaginar lo técnico y la literatura?

Lo técnico es algo que me ha hecho mucha ilusión desde que era una niña y es mi sueño terminar una carrera. En la literatura sé que voy a seguir evolucionando, soy joven y sé que puedo seguir actualizándome.

¿Qué dicen tus papás? Creo que todavía no lo dimensionan y dicen: eres famosa de la puerta para afuera. Sigo limpiando y van a surgir muchas historias por eso. Tengo dos hermanas y espero esto les sirva como ejemplo, aunque ellos tienen otras habilidades.

De pronto existe la creencia de que tras el éxito que obtienen ciertas personas se suben a un ladrillo, ¿cómo le haces para lidiar con eso?

Es por mi historia de vida. Mis papás me tuvieron muy chicos, casi a la edad que ahora tengo y viví toda esta experiencia con ellos, de los valores que me han inculcado.

¿Qué sigue para ti ahora? Estamos trabajando la editorial y yo en un próximo proyecto y está programada una presentación al respecto en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara en noviembre próximo.

