Jalisco pide gasolinas de la calidad de California, EUA

El gobierno de Jalisco, por medio de sus poderes Ejecutivo y Legislativo, ha pedido formalmente al gobierno de la república, a través de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), modificar la norma oficial mexicana NOM-016-CRE-2016, para que se obligue a mejorar la calidad de las gasolinas que se venden en el área metropolitana de Guadalajara, en busca de una calidad similar a la mezcla que se expende en las estaciones del estado de California, Estados Unidos, denominada GASOL E10.

También ha solicitado, a través de un extenso documento de 48 páginas del que MILENIO JALISCO posee copia, así como de sus voluminosos anexos de más de mil páginas, que se estudie a detalle el problema de los combustibles y la tecnología de combustión dominante en el AMG, en busca de determinar si se puede incorporar la mezcla de bioetanol como oxidante de gasolinas para sustituir el compuesto MTBE (Metil-Terbutil Eter) que comercializa Pemex, cuyos riesgos a la salud han generado prohibiciones en buena parte de ese país y en la zona de la Unión Europea.

La propuesta integral fue entregada a la CRE el pasado 30 de octubre, y está firmada por la diputada Mónica Almeida López, quien preside la comisión legislativa para la “Democracia Energética”, y el director de la Agencia Estatal de Energía, dependiente del poder Ejecutivo, Sergio Medina González (oficios CPRD-LXI-315/2017 y AEEJ 374/2017), y fue entregada a Guillermo Ignacio García Alcocer, Presidente de la CRE; Ingrid Gallo Montero, secretaria ejecutiva de la CRE; Roberto R. Barrera Rivera, coordinador del Grupo Técnico de Trabajo de la NOM-016-CRE-2016, y Ramiro Iván Posadas Herrera, director general adjunto.

La petición: uno, “establecer las especificaciones para reformular la Gasolina de todo el territorio del Estado de Jalisco con calidad mínima similar a la mezcla utilizada en el Estado de California, EUA, GASOL E10, con el objetivo de reducir las emisiones, de acuerdo al reporte de resultados denominado ‘Estimación de emisiones vehiculares por combustión con diferentes tipos de gasolinas en el AMG, elaborado por la Dirección de Regulación de Emisiones Vehiculares de la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet)”.

¿Qué dice la NOM-016-CRE-2016? “Se prohíbe el uso de etanol en la ZMVM [Valle de México], ZMG [Guadalajara] y ZMM [Monterrey]. Se permite un contenido máximo de 10 por ciento en volumen de etanol anhidro como oxigenante en gasolinas Regular y Premium, en el resto del territorio nacional, para lo cual, podrán utilizarse aditivos inhibidores de corrosión”.

Se le agregaría a solicitud de Jalisco: “para quitar esta restricción en la ZMG será necesario realizar estudios del impacto en emisiones en vehículos representativos del parque vehicular, así como la modelación fotoquímica correspondiente para estimar el impacto en la formación de ozono, así como precisar las condiciones que debe cumplir la gasolina para identificar si es conveniente el uso de etanol, garantizando la reducción de emisiones”. De manera que “se permitirá el uso de porcentajes superiores en volumen de etanol si las condiciones y la tecnología lo permiten”.

Dos, “Se solicita que la CRE facilite todas las condiciones para que, en el Estado de Jalisco, se cumpla con las obligaciones establecidas en el numeral 5.1.5 de la norma, pudiendo apoyarse de las instancias en el estado como la Semadet, la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente (Proepa) y/o la Agencia de Energía del Estado de Jalisco, a través de convenios o instrumentos jurídicos con las autoridades federales que resulten competentes al tema así como como con los Centros de investigación, las Universidades públicas y las privadas en el Estado”.

Tres, “Se solicita que la Comisión Reguladora de Energía evalúe el impacto ambiental de la gasolina con oxigenantes como DMTBE, ETBE, TAME, DIPE y terbutanol derivado del manejo, almacenamiento y uso en la ZMG, ya que se tiene conocimiento de la contaminación provocada por algunos oxigenantes como el MTBE en los mantos freáticos durante derrames de gasolina que lo contienen”.

En particular, hay evidencias del peligro a la salud del MTBE. “Estudios realizados por la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (US EPA, 1999), [demuestran que] el MTBE tiene efectos nocivos sobre el ambiente y la salud del ser humano. El Metíl Terc Butil Éter es un compuesto químico que ocasiona enfermedades cancerosas y alteraciones genéticas; es un compuesto muy volátil y muy soluble en el agua, pudiendo contaminar de esta forma cuerpos y fuentes de abastecimiento de agua para el sector público”, señalan investigadores de la Universidad de del Programa de Maestría de Ingeniería Ambiental de la Universidad de Carabobo, en Venezuela (MILENIO JALISCO, 17 de marzo de 2017).

El tratamiento químico de agua contaminada con MTBE “no es posible con los sistemas típicos de potabilización debido a su gran afinidad con el agua, lo cual demanda sistemas de tecnología especializada que incrementan el costo de tratamiento [...] si bien es cierto que las empresas productoras de petróleo prefieren producir MTBE y los países productores de petróleo basan su economía en tal actividad, es importante que las autoridades realicen un balance total considerando los costos asociados a la salud pública como consecuencia de la utilización del MTBE” (estudio disponible en http://www.redalyc.org/pdf/707/70780102.pdf).

Investigadores mexicanos llegan más recientemente a la misma conclusión: “El uso extensivo de MTBE ha provocado que llegue al ambiente como resultado de liberaciones accidentales de gasolina durante su producción, distribución y almacenamiento, afectando en mayor grado a los acuíferos subterráneos. Esto como consecuencia de su alta movilidad que aunada a su estabilidad hacen difícil su ataque microbiano. Los factores mencionados junto con su potencial para producir cáncer han hecho que la contaminación por MTBE se haya revelado como problema serio en EUA y en México haya empezado a reportarse”, señalan Marcia Morales, Elia Velázquez y Elías Razo, del Instituto Mexicano del Petróleo (artículo “Situación actual, contaminación por MBTE y potencial de biorremediación de sitios afectados”).

Es en ese contexto que se ha pensado en la viabilidad del Bioetanol, pero arrastra sus propios problemas: se necesita por eso ir más lejos, y transformar la calidad de las gasolinas para que no sea un factor que agrave el serio problema de contaminación ambiental que el AMG, con dos millones de automotores que circulan al día, genera hoy.



*Los límites del bioetanol y la contaminación del AMG

La Semadet entregó, en el marco del debate sobre el uso del combustible de origen orgánico o bioetanol, conclusiones que obligan a ir a fondo en el tema de la calidad de combustibles si se quiere afrontar el grave riesgo a la salud que vive la atmósfera del área metropolitana de Guadalajara



*“…el etanol no es el principal componente en la formulación de un combustible más limpio; se considera necesario buscar generar especificaciones de combustible más estrictas y asegurar la calidad de los mismos para esperar la obtención de un beneficio ambiental real”



*“Si el etanol es el único parámetro que se modifica con respecto a lo permitido en la NOM-016-CRE-2016, de acuerdo a lo observado, existe el riesgo de un aumento en los acetaldehídos, trimetilpentano, tolueno, hexano, benceno y estireno, así como en el metano, hidrocarburos y óxidos de nitrógeno, siendo estos dos últimos precursores de ozono; aunque por otro lado existe una reducción de etilbenceno, xileno, formaldehído y estireno. En ese sentido, al adicionar un componente extra a la gasolina, se cambian todos sus parámetros, punto que la NOM-016-CRE-2016 debe considerar y establecer límites para cada uno de ellos”



*Además, “de acuerdo a los resultados obtenidos, los beneficios son mayores cuando se usa un combustible limpio y reformulado en su totalidad como lo es el de California; no obstante a pesar de que en este escenario se obtienen reducciones considerables en los factores de emisión del CO2, HCNM y tolueno, con otras reducciones en HC gaseosos totales, COV’s, CH4, NOx, benceno, estireno, hexano y trimetilpentano; también existen aumentos importantes en los factores de emisión del propionaldehído, formaldehído y xileno”



*De este modo, “el primer punto a regular y asegurar que sea cumplido como parte de las especificaciones de combustibles que se distribuyen en el AMG es reducir el azufre en la gasolina, también se debe reconsiderar el nivel de benceno en la misma, para después implementar etanol como oxigenante y con ello incidir en la reducción de contaminantes que deterioran la calidad del aire. Para ello, algo mínimo deseable sería contar con el suministro de la misma calidad de la gasolina que tiene la Zona Metropolitana del Valle de México”



Fuente: Estimación de emisiones vehiculares por combustión con diferentes tipos de gasolinas en el Área Metropolitana de Guadalajara, Semadet, 2017

