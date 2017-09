“Protestas nos ponen en alerta a los gobernantes”

Monterrey

La protesta en repudio a la impunidad de homicidios en el país, y que se intensificó con la muerte de la joven Mara Castilla, en Puebla, es una alerta para los gobernantes, aseveró el mandatario estatal de Nuevo León, Jaime Rodríguez.

El gobernador se pronunció a favor total de la mujer, de su apoyo en todas las formas y condenó el feminicidio, así como el de casos como el de la joven veracruzana asesinada dentro de un taxi, de los denominados Cabify.

“Eso nos debe poner alertas a todos los que gobernamos, creo que hay un crecimiento de violencia en ese sentido y aquí hay que volver a tomar el tema de los valores y los principios que se deben tener.

“Y sé que la sensibilidad es mayor por las razones de como se dan este tipo de delitos, gente enferma para mi punto de vista”, dijo.

Nuevo León se unió este domingo a las protestas en todo el país por el homicidio de Mara Castilla, una joven originaria de Xalapa, Veracruz, que fue asesinada por un chofer de Cabify, en Puebla.

Rodríguez Calderón afirmó que la mujer debe ser respetada y no debe ser agredida como ha sucedido.

“Es gente que no tiene consideración a la vida, que (no sabemos) qué le está pasando por la cabeza, de que mate, de forma tan vil y tan cobarde y evidentemente llama a que la mujer se sienta agredida, no solamente por hechos de ser mujer y el hecho de tener corazón.

“Aquí hay una actitud de defensa que yo apoyo y valoro en el tema de las mujeres, que tenemos que trabajar los gobernantes y la sociedad entera en ese sentido”, comentó el gobernador.