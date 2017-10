Admite Jaime Rodríguez errores en administración

Monterrey

El gobernador Jaime Rodríguez Calderón reconoció la decepción de algunos ciudadanos de Nuevo León en materia de corrupción generada en la administración anterior, pero descartó que se haya “mareado” en su segundo año de gobierno.

El mandatario estatal hizo un recuento que consideró como positivo en materia de seguridad, con un gobierno austero y ahorrativo, pero que pese a las críticas decidirá el 8 de octubre si recabará o no las firmas que lo impulsen a una probable candidatura a la Presidencia.

Sin embargo, pese a que contestó a MILENIO Monterrey que la mayor parte de las críticas provienen de quienes no lo respaldaron en su campaña como candidato, admitió errores y en el desencanto generado en algunos temas.

“Obviamente quienes votaron por mí tienen conmigo una relación muy importante y muy intensa, tampoco te quiero decir que todos los que votaron por mí están de acuerdo conmigo, tampoco me quiero ganar la soberbia y la egolatría.

“Entiendo que haya decepción en algunos por algunos temas, sobre todo el tema éste de la corrupción del anterior gobierno de que esperan resultados de meter a alguien a la cárcel”, indicó.

El gobernador de Nuevo León atribuyó que las críticas vienen de los medios de comunicación y de quienes, insistió de nuevo, no lo apoyaron en su campaña.

Rodríguez Calderón recordó que no necesita irse de la gubernatura para que el próximo 9 de octubre se decida o no a levantar las firmas de apoyo para una posibilidad de contender por una candidatura independiente a la Presidencia.

¿Para quienes creen que no tiene calidad moral para lanzarse a una candidatura presidencial cuando no ha arreglado los problemas de Nuevo León que le respondería?

“Que le pregunten a la gente, yo he escuchado a alguno miembros de los partidos políticos, ellos no quieren porque tiene miedo de quedarse sin el poder como pasó en Nuevo León, ellos no van a estar de acuerdo hay quien dice que votó por mí, pero no votó por mí”, respondió.

