Pide gobernador adaptar Constitución ante foráneos

Monterrey

El gobernador Jaime Rodríguez Calderón propuso a los diputados adecuar la Constitución de Nuevo León y adaptar los derechos de los 120 mil habitantes que anualmente llegan de todo el país a residir en el Estado.

En su mensaje y participación para celebrar los 100 años de la Constitución Política Local en una sesión solemne, el mandatario estatal indicó que la multicultura y etnias de inmigrantes de otros estados es muy diferente a la de los ciudadanos de Nuevo León.

"Hoy tenemos y nos llegan a Nuevo León 120 mil personas al año y que no nacen en Nuevo León, que no tienen la cultura ni presencia, no es que me esté quejando, es una realidad.

"Tenemos que adaptar nuestras leyes precisamente a esa multicultura que tenemos en Nuevo León y a esa diversidad de costumbres que también tenemos aquí", dijo ante una asistencia que llenó la sala de sesiones del Cabildo de Monterrey.

Indicó que hay en Nuevo León 350 mil personas que no hablan español y que tienen un origen étnico diferente al nuestro.

"Tenemos que adaptar nuestra Constitución y derechos a todas esas personas y que ahora son ciudadanos de Monterrey", planteó Rodríguez Calderón.