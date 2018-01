Se disculpa por "chapulineo" y lanza nuevas promesas

Monterrey

Ante unas 19 mil personas que acudieron a la Arena Monterrey a su primer acto masivo de precampaña, el aspirante a la candidatura presidencial por la vía independiente, Jaime Rodríguez Calderón, pidió disculpas al pueblo de Nuevo León por chapulinear, pese a prometer no hacerlo.

“Le quiero pedir una disculpa al pueblo de Nuevo León, yo dije que no iba a chapulinear y asumo esa responsabilidad, pero voy a buscar la libertad de los mexicanos y quiero que me den permiso. Deseo que me den permiso, quiero ir a la adversidad, quiero ir a generar conciencias en este México que necesita de eso”, dijo.

Sin embargo, Jaime Rodríguez Calderón hizo nuevas promesas. Esto porque se comprometió a bajar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de un 16 a un 10 por ciento, y reduciría el costo del litro de la gasolina, en caso de lograr participar en la contienda y ganarla.

El gobernador con licencia consideró que una manera de respaldar estos movimientos para evitar el déficit, sería mediante la reducción del gasto de la administración pública y la eliminación de recursos para los partidos políticos.

Otra de las promesas sería la desaparición de todas las delegaciones federales. Lo anterior generaría un ahorro de 3 mil 500 millones de pesos.

“Creo que los mexicanos pueden salir adelante sin todos los excesos recaudatorios que hace el Gobierno. Bajar el IVA del 16 al 10 por ciento parejo sería extraordinario para todos los mexicanos, generaría una condición para que cada mexicano pueda salir adelante. El gobierno mexicano se ha convertido en un pulpo que chupa a cualquier mexicano de cualquier forma y de cualquier manera”, declaró.

Aclaró que al desaparecer las delegaciones, las labores que realizan éstas las tomarían los gobiernos estatales.

Comentó que el seis por ciento de IVA que pretende eliminar y los recursos que se generan derivados del Impuesto Sobre Producto del Trabajo se gastan en nóminas de las mencionadas delegaciones.

“Hay que bajar el impuesto de la gasolina también, es increíble que seamos dueños del petróleo y tengamos la gasolina más cara del mundo; creo que el gobierno puede vivir y sobrevivir sin todos estos recursos”, señaló.

En cuanto al combate al tráfico de drogas, expresó que se requiere trabajar más contra las adicciones y apoyar la educación.

Agregó que de llegar a la Presidencia, recortaría el presupuesto en medios de comunicación, por lo que solo se destinarían recursos para algunas campañas necesarias.Al evento denominado Campanas a La Victoria, acudieron ciudadanos provenientes de distintas partes del estado, empleados del Gobierno, además de contingentes de Coahuila, Tamaulipas y Nayarit.

Desde las 11:00 un dueto de música norteña amenizó el acto mientras que en pantallas se mostraban imágenes en vivo del recorrido de Jaime Rodríguez, quien circulaba con rumbo a la Arena, en su camioneta Cherokee, procedente de García, a la cabeza de una caravana de motociclistas.

Rodríguez Calderón llegó al lugar con cerca de una hora de retraso, alrededor de las 13:00 y un comediante que fungía como voz del evento, le dio la bienvenida. Luego dio paso a un performance que consistía en que varios hombres vestidos de negro portaban una esfera grande en la cabeza con los logotipos de los partidos políticos y uno más del INE, quienes daban a entender que los institutos políticos están en contubernio.

El precandidato independiente a la alcaldía de Guadalupe, el ex priista Daniel Torres subió al escenario a cantar junto con su hijo una canción que le compusieron para la campaña.

La aspirante independiente a Santa Catarina, María Teresa Martínez, también recibió muestras de apoyo.

Al acto acudieron, de acuerdo con Jaime Rodríguez, los aspirantes independientes, Aldo Fasci Zuazua, a la alcaldía de Monterrey; Américo Garza, a la alcaldía de Juárez; Pedro Casas, actual munícipe de Ciénega de Flores y quien buscará reelegirse.

Arremete contra medios

En su cuenta de Twitter, Jaime Rodríguez Calderón volvió a criticar a los medios de comunicación.

“Yo no les temo a los medios, pido que sean conscientes del daño que le hicieron a los ciudadanos, que rectifiquen y vuelvan a ganarse a la sociedad informando #CampanasALaVictoria”.