PAN pide a INE investigar la recolección de firmas

Monterrey

Luego de que el gobernador, Jaime Rodríguez lograra el liderato en recolección de firmas en busca de la candidatura a la Presidencia, la bancada del Partido Acción Nacional en el Congreso del Estado pidió al Instituto Nacional Electoral investigar al respecto, tras sospechar que las pudo obtener de manera inadecuada.

El coordinador de la bancada, Arturo Salinas comentó que se debería revisar si no hay un incentivo a los colaboradores para ese tipo de cosas.

“Es un proceso que va a ser así, unos un fin de semana pueden juntar más, otros menos, dependiendo de los eventos que hagan, al final creo que lo que resulta preocupante es que estén buscando pretextos, y sobre todo, rebasar los topes fijados por la autoridad electoral para juntar las firmas.

“Habrá que pensar si no hay un incentivo para ese tipo de cosas, de firmas, no me gusta especular, simple y sencillamente hay que seguir de cerca esto y que la autoridad haga su trabajo, el INE tiene que poner lupa, me parece que está siendo muy laxo en los criterios de la aplicación de la ley”, dijo Salinas.

Por su parte, el coordinador de la bancada del PRI, Marco González declaró que el INE tiene que blindar el proceso para que no se contamine.