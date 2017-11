Gobernador no registra sus gastos por acopio de firmas

Monterrey y Linares

A casi un mes de haber comenzado a recabar firmas para ser candidato independiente a la Presidencia de la República, Jaime Rodríguez Calderón no ha registrado gastos e ingresos en el sistema de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE).

Esto pese a que la ley establece un plazo máximo de tres días para reportar las contrataciones.

Con corte al 10 de noviembre, el INE reveló los ingresos y gastos de los aspirantes independientes, en donde la casilla de Rodríguez Calderón aparece en ceros.

Esto contraviene al artículo 38 del Reglamento de Fiscalización del INE, el cual establece que los aspirantes deberán realizar dichos reportes desde el momento en que ocurre alguna contratación hasta tres días posteriores a su realización.

El artículo 38 bis del mismo reglamento señala que más allá de si el aspirante opta por registrar una “carga masiva” de datos en el sistema, esto no lo exime de cumplir con los plazos.

La omisión se castiga bajo el artículo 456 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y pueden ir desde una amonestación pública, una multa de hasta cinco mil días de salario mínimo general vigente, hasta la cancelación de la candidatura.

Jorge Espinoza, asesor jurídico e integrante de la Asamblea Estudiantil de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), cuestionó la falta de registro en el Sistema de Fiscalización.

“Fue público para todo Nuevo León que se estuvo promocionando en el Metro y días posteriores da una respuesta, en su calidad de aspirante, diciendo que su equipo contrató a la empresa concesionaria de la publicidad.

“Quiere decir que no le ha hecho un pago a la concesionaria”, mencionó.

En el registro otros aspirantes independientes, como Margarita Zavala, ya han reportado sus cifras: 680 mil pesos de ingresos y 37 mil 499.51 de gasto, por lo que Espinoza cuestionó que Jaime Rodríguez mantenga su registro en cero pese a rebasar a Zavala en la recolección de firmas.

Espinoza advirtió que en próximos días presentaría una denuncia para que el INE investigue.

Pese a esto, el gobernador condicionó informar sobre sus gastos a menos que los reporteros y medios aporten donativos. El mandatario instó a distintos reporteros a preguntar al Instituto Nacional Electoral.

“¿Tú eres del INE o qué? Si tú le aportas, te daré una respuesta, pero si no le pones nada, no te diré nunca nada, éste es un tema del INE y el INE me va a fiscalizar”, respondió ante los cuestionamientos del reportero de MILENIO Monterrey.