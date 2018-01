Creador de moda contra prejuicios

Guadalajara

Jacobo Sin A es un joven y talentoso diseñador de modas quien crea piezas únicas, diferentes y que tienen un mensaje claro; no a la discriminación por ello, la mayoría de sus piezas son sin género es decir, que cualquier persona las puede utilizar, además de que son fabricadas con materiales cien por ciento naturales y con ello busca concientizar y decir no al maltrato animal.

Carlos Eduardo Rubio Jacobo de 25 años, es originario de Zacoalco de Torres un pueblo que se localiza en la región sur de Jalisco y en el que la moda no es algo en lo que se distingan, sin embargo, gracias a una tía costurera Jacobo conoció y comenzó su fascinación por las telas y los diseños de ropa.

“En este pueblo la verdad es que es muy pequeño y el ramo de moda es nulo, los que se dedican hacer confecciones y los que se dedican a la moda de verdad es como solamente para el pueblo y no sale más, mi tía pasaba todas las tardes cosiendo y lo que a mí más me asombraba era que de un pequeño pedazo de tela sacaba innumerables creaciones y decía pero es que cómo le hace para de algo tan pequeño hacer algo tan chingón”, detalló en entrevista.

Tras este acercamiento, el joven se adentró en revistas y publicaciones de moda y diseño, tras concluir la preparatoria y en la búsqueda de cumplir sus sueños, se mudó a Guadalajara donde estudió diseño de moda y cuando aún era estudiante, tuvo su primera oportunidad para mostrar su trabajo en un gran escaparate; Intemoda.

“Yo salía en marzo y en enero me escogen como nuevo talento en Intermoda, fue como un gran logro que alguien que todavía no sale la carrera fuera haya sido elegido como nuevo talento. Presento mi marca pero la verdad es que era un trabajo escolar ni siquiera estaba aterrizada ni siquiera tenía fundamentos en lo absoluto, les presentó la propuesta hago una colección cápsula y ahí empieza todo”.

Señala que lo especial en su marca fue que no contemplaba a algún género en específico y es algo que siempre ha buscado que permanezca en su trabajo sin embargo señala que es esto lo que ha representado un poco de dificultad a la hora de explicar su concepto.

“No voy a llamarlo bullying, no voy a llamarlo discriminación pero si gran parte de mis prendas son sin género entonces llega algún cliente me dice esta prenda es de hombre o es mujer y yo contesto ‘es una prenda’, las prendas no deben de tener género porque si un hombre quiere ponerse un vestido o una falda no le veo el mayor problema, entonces ha sido difícil en cuestión de defender ideologías pero lo mejor de todo es este que hay personas que han abrazado a la marca y se les hace padrísimo el concepto”.

Otra de las características de la línea de Jacobo Sin A son las piezas únicas y exclusivas y ninguna prenda se repite. “Yo pienso que cada persona es única, no creo que haya una persona similar a otra entonces yo pienso que cada prenda debe de tener algo que haga que te sientas así, única”.

El joven resalta que para él como diseñador además es muy importante tener una razón social, es decir algo más allá que sólo presentar diseños, es por ello que como lema y característica de sus prendas lleva el mensaje de no al maltrato animal

“Eres diseñador, tienes una marca pero y qué más, cuál es tu aportación social, en Jacobo sin A está la parte de los textiles, yo utilizo muchos textiles que son 100% naturales sin dañar a los animales, es una de las cosas súper importantes para la marca, defender a los que no se pueden defender en todos los aspectos tanto en cuestiones de género como en cuestiones de animales, muchos aterrizan el mensaje en esta frase; ‘no más maltrato, animal’ utilizo la palabra animal como ofensa, no ofendiendo a los animales sino a la persona que está maltratando a un animal”.

En cuanto al proceso creativo, el diseñador señala que se inspira en momentos y recuerdos de su infancia para definir estilos y conceptos además de darle importancia a los pequeños detalles y constantemente estar observando telas, colores y las formas propias de la silueta.

“Todo mi trabajo creativo está hecho sobre meses, aparte de improvisar de conocer el textil de saber cómo se comporta el textil sobre la figura humana, todos los textiles son diferentes entonces yo siempre tomo un trozo de textil lo pongo sobre un maniquí y la misma tela me da las formas que merecen”.

Durante la edición 68 de Intermoda, el diseñador lanzó su colección número 28 denominada Cuatralbo la cual está inspirada en los animales incluyendo caballos en general que pueden tener cuatro patas blancas y en la cual incluye prendas anudadas en tonos marrón acompañados del blanco, el negro y con acentos en gris.

“Esto viene de recuerdos que yo he querido conservar de mi pueblo este caminar de un caballo sobre una empedrada este venir de una manada de toros abarcando toda una calle son muchas cosas que la verdad es que yo considero que son muy bonitas y las quise plasmar en esta colección la gama cromática está basada en todo mi trabajo y esto de no al maltrato animal”.

El joven exhibe y vende sus prendas en una tienda en Providencia, en otra en el Estado de México y tiene su propia boutique en Chapultepec, además está por abrir dos puntos de venta más, uno en Tulum y otro en San Miguel de Allende, espera que a partir de este 2018 pueda sacar cuatro por año, todas diferentes y ad hoc con los colores y tendencias de las estaciones.

“Para el siguiente Intermoda quiero presentar mi siguiente colección y para el siguiente Minerva Fashion aquí en Guadalajara soy su nuevo talento entonces lo que vienen cosas muy padres, la verdad es que la mayor esperanzas es que el mensaje de un diseñador trascienda que muchas personas sepan que la moda va más allá de sólo ser algo frío, es hacer algo como muy social y eso es lo que yo quiero”.

El joven señala que en su pueblo están muy orgullosos de él, a pesar de que solo vaya a su taller, pues su marca esta posicionada dentro de las 50 mejores de México con lo cual demuestra que su historia es resultado de trabajo, esfuerzo y de no perder la fe y salir a buscar sus sueños.

SRN