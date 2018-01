Abandona Iván Garza al PAN; "no hay piso parejo"

Monterrey

Al argumentar que no hay oportunidades para competir en Acción Nacional, Iván Garza Téllez, ex candidato a la alcaldía de Monterrey por dicho partido, renunció a su militancia de más de 20 años.

Este sábado, el ahora ex panista acudió a la sede del Comité Estatal para presentar el documento en el que explica los motivos de su salida del instituto político.

En entrevista, Garza Téllez manifestó su inconformidad con el dedazo como método de selección de candidatos, que se aplicará para la mayoría de las alcaldías y diputaciones.

"Hoy las condiciones para tener una competencia dentro del partido por parte del PAN estatal están totalmente cerradas.

"Es por eso que hoy tomo la decisión de renunciar a Acción Nacional, porque no hay oportunidades, no hay piso parejo, y sobre todo, no hay una certidumbre que tengamos los aspirantes para poder competir en este proceso", declaró.

Aunado a ello, comentó que hace algunos días el presidente Mauro Guerra lo citó a una reunión junto con otros aspirantes a la alcaldía de Monterrey, a fin de pedirles su firma de conformidad con el método de designación incluso para planillas completas, a lo cual Iván Garza se negó.

A su vez, advirtió que junto con él se retiran otros personajes de la militancia, quienes en los próximos días podrían presentar sus cartas de renuncia al partido.

"Yo me retiro, pero se retira también un equipo completo. No vengo solo a presentar una renuncia, en los próximos días habrá de presentarse algunas más", afirmó.

Iván Garza señaló como responsables de la situación interna del PAN al senador Raúl Gracia Guzmán y al presidente del Comité Estatal, Mauro Guerra Villarreal.

Además, el candidato a la alcaldía admitió que ha tenido ofrecimientos de otras plataformas políticas, y en las próximas horas dará a conocer su nuevo proyecto.

"Se los haré saber en breve, en algunas horas. Me retiro de Acción Nacional, no del servicio a los regiomontanos".

PZVB