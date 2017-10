En el ITESM Toluca debatirán sobre la guerra y el hambre

Toluca

Jóvenes de 22 instituciones educativas de diferentes países debatirán durante tres días sobre los derechos humanos durante TOLUM (Toluca Model United Nations), actividad organizada por estudiantes del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM).

Problemáticas como las guerras en Siria y Palestina, así como la pobreza que se vive en México, son temas de los que es necesario estar conscientes, pues no porque no sean cercanos significa que no nos afecten, señaló el alumno José Antonio Monroy Aguilera, secretario general del Tolum 2017.

En estos días 600 estudiantes de alrededor de 10 países como Brasil, Egipto, Bolivia, Estados Unidos, Francia y Bélgica, discutirán temas y propondrán acciones que puedan ser llevadas ante la ONU a fin de que sean tomadas en cuenta.

De esta manera le darán herramientas a los jóvenes que participan para que conozcan sus capacidades y que se desarrollen en un ámbito social. Que estén conscientes sobre diferentes problemáticas y que sean agentes activos.

