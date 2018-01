Hasta finales del 2019 tendrá ISSSTE un nuevo hospital

Tampico

La construcción del nuevo Hospital del ISSSTE presenta retraso debido a que el gobierno federal no licitó la obra durante el 2017, a pesar de que el gobierno de Tampico donó 50 mil metros cuadrados para su edificación no se ha logrado concretar este proyecto que prevé una inversión de mil 400 millones de pesos, dijo Juan Guillermo Manzur Arzola, delegado de la institución de salud en Tamaulipas.

Expresó que de acuerdo con las versiones de la federación, este 2018 se lanzará la convocatoria, por tanto se espera que a finales del 2019 el sur de la entidad contará con nuevas instalaciones del ISSSTE, que beneficiará a 450 mil derechohabientes de los estados de Tamaulipas, Veracruz, San Luis Potosí e Hidalgo.

"El gobierno federal no ha lanzado la licitación, en la última gestión que hice sobre el tema me dijeron que el proyecto está en proceso, ya tenemos el terreno a un costado de la Uneme Dedicam en avenida Las Torres en Tampico, la alcaldesa nos donó 50 mil metros, tenemos todo listo para que la obra que se lleve a cabo, pero hay retraso ya que la licitación no se realizó el año pasado", dijo.

Destacó que en base a lo proyectado, una vez que se conozca la empresa ganadora de la licitación correspondiente, los trabajos de construcción tendrán una duración de 18 meses, por tanto se estima que antes de que termine el 2019, se contará con el nuevo nosocomio para los derechohabientes del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

"Este proyecto no se ha suspendido, todo depende de la licitación y como no es un dinero que se vaya a invertir de parte del ISSSTE, se construirá bajo el esquema de Asociaciones Público Privada (APPs) en la zona norte del puerto y el Gobierno de Tampico ya aportó un predio de más de 50 mil metros cuadrados, para que se construya un nuevo nosocomio, por tanto podemos decir que no se ha suspendido", refirió.





JERR