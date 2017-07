En recorrido supervisan avances de obras del ISN

Torreón, Coahuila

Bien dicen que necesita uno constatar de manera directa ciertas situaciones para poderlas creer y pasar de la fantasía a la realidad. De la especulación al argumento sustentado.

Sin realmente corresponderle, con toda disponibilidad Gerardo Berlanga, director de Obras Públicas acompañó a los empresarios en este recorrido, pero los ánimos iban del cielo al piso.

Con ánimo, Juan Antonio Sifuentes, Agustín Arellano, Eduardo Castañeda, Ernesto Llamas, presidente y miembros del Consejo Lagunero de la Iniciativa Privada (CLIP), Eugenio Treviño y Javier González de Canacintra y Grupo Empresarial de La Laguna.

Finalmente llegó Gerardo Berlanga Gotés, director de Obras Públicas de Torreón, procediendo a iniciar el recorrido.

El punto de partida fue el estacionamiento del Edificio Coahuila, donde uno a uno, los empresarios y funcionarios fueron llegando.



"No tiene caso visitar las obras que no han comenzado, allí no hay nada que ver, no han comenzado trabajos", instó el funcionario.

"Precisamente, para conocer lo que no se ha comenzado, será bueno ir", reviró Juan Antonio Sifuentes, esto en relación al quinto carril derecho de Villa Florida para tomar Periférico, que aprobada en el 2015, ni siquiera se ha avanzado en la etapa de indemnización de predios afectados y en el que se destinarían 12 millones de pesos que no se han aplicado.

El "convoy" de funcionarios, empresarios y representantes de medios de comunicación comenzó en las obras del paso superior vehicular Los Álamos, en el Periférico Raúl López Sánchez, aprobada en el 2015, lleva un avance significativo.

El destino siguiente fue la construcción del bulevar Universidad entre San Ignacio de Loyola y Libramiento Norte, que facilitará los desplazamientos para el Centro de Convenciones.

Maquinaria pesada se encontraba estacionada en la zona de terracería y algunos trabajadores iban y venían: "Para mí esto es un montaje", se escuchó a lo lejos.

"La zona que tiene más avance está más adelante", aseguraron de Obras Públicas.

Cuestiones legales entre propietarios de grandes empresas, son los causantes del retraso en el inicio de obras del acceso norte a la Ciudad Industrial, que sale a la carretera La Unión-Ana.

Aunque se dijo que había avance del 25% por sólo haber realizado trabajos de limpieza del terreno realmente nada había en el lugar.

Situación similar están los terrenos en los que se contempla construir las primeras etapas del bulevar Torreón 2000 a la altura del Ejido La Paz, por lo que sólo se ha avanzado en la cuarta etapa así como la obra de Villa Florida.

En la carretera Antigua a San Pedro hacia el Territorio Santos Modelo, se constató la instalación de alumbrado público a lo largo de 4.1 kilómetros.

No se pudo comprobar que funcionara, pues el recorrido se realizó durante la mañana del sábado, aunque vecinos y conductores cuestionados señalaron que en ocasiones ese tramo parece "cueva del lobo", por la oscuridad que prevalece.





LMG