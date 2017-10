Turismo es inviable en las islas Revillagigedo

Guadalajara

El sueño de un desarrollo turístico en las islas Revillagigedo está fuera de la realidad, y mucho menos, con el afán de competir con las célebres islas Galápagos, de Ecuador, sostiene el ecólogo marino y uno de los promotores originales de la reserva de la biosfera en esas islas del Pacífico Mexicano, Alfredo Ortega Rubio, coordinador nacional de la Red de Áreas Naturales Protegidas.

"La aseveración de que 'construir hoteles con capital privado y llevar vuelos comerciales al nuevo Parque Nacional Archipiélago de Revillagigedo nos permitirá competir con las Galápagos' carece de todo sustento. Como es bien sabido, Las Galápagos no son icónicas por ser una especie de Club Privado de Buceo. Las Galápagos son icónicas porque en ellas se gestó la Teoría de la Evolución cuando Charles Darwin desarrollo una estancia de investigación en las mismas. Precisamente por ello Las Galápagos son un sitio de peregrinaje para todos aquellos que poseen una cierta cultura científica y una cierta sensibilidad ambiental", sostiene en una carta dirigida al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Rafael Pacciano Alemán.



"La inviabilidad de un 'desarrollo turístico sustentable' en Revillagigedo es meridianamente evidente cuando se consideran las condiciones reales, además de las ecológicas mencionadas arriba, de estas islas: Su lejanía del macizo continental, la falta de agua dulce, la falta o insuficiencia de infraestructura y la ausencia de una población nativa o residente, que permitan vislumbrar que se pueda dar algún nivel de sustentabilidad económica en una supuesta actividad turística. Para sostener cualquier actividad productiva en las Islas Revillagigedo, todos los productos, bienes y medios que la misma requiere: agua dulce, combustibles, alimentos, y sobre todo, la propia población misma (profesores, médicos, cocineros, personal de limpieza, guías, etc., etc.,) tendrían que ser llevados desde el macizo continental y sus desperdicios llevados en el sentido contrario. Una actividad productiva basada en semejantes flujos, a tan larga distancia, no reúne en ningún sentido el principio de sustentabilidad más elemental para asentarse en el Archipiélago Revillagigedo", advierte.



Declarar el archipiélago de Revillagigedo como reserva de la biosfera, "haber ingresado esta Reserva al Programa Hombre y Biosfera (MAB) de la UNESCO, así como el haber sido declarada esta Reserva de la Biosfera Patrimonio Mundial Natural de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura conlleva obligaciones internacionales vinculantes, que estarían en entredicho por parte de nuestro país, con este cambio de categoría de conservación propuesto a Parque Nacional".



Por si fuera poco, "la propuesta de derogación de categoría de reserva de la biosfera [propuesta por la Semarnat, cuya consulta termina hoy] no se alinea con el Programa sectorial de Medio Ambiente y Recursos naturales 2013-2018 (Promarnat), donde se estipulan la prioridades y las políticas que la Semarnat debe implantar para alcanzar las metas y objetivos nacionales establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, específicamente en la Estrategia 4.4.4. Proteger el patrimonio natural, del mismo, el cual establece que la biodiversidad es el atributo más importante del patrimonio natural de los mexicanos, y su conservación, el primario de los objetivos de Semarnat, seguido del manejo sustentable".



Así, "impulsar actividades productivas, de escasa o nula sustentabilidad, en un territorio de atributos de biodiversidad únicos, relevantes a escala global y en ecosistemas frágiles, no es compatible con los principio de conservación más elementales, ni con el propio sentido del Promarnat [...] únicamente con el fin de promover el turismo (que no es esa la encomienda de Semarnat) proceder a cambiar el Decreto Reserva de la Biosfera a un Parque Nacional para este Archipiélago, sienta el trágico precedente para que el Capital Privado (y sus Socios 'Anónimos') puedan solicitar, en cascada, que todas las 45 Reservas de la biosfera de México se conviertan, por decreto, en Parques Nacionales. Ello sería un legado realmente inadmisible para las siguientes generaciones", concluye.

SRN