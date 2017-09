Irrumpe 2º Informe de Lemus, hombre despedido del Comude Zapopan

Guadalajara

“Devuélveme mi empleo”, gritó un hombre desde lo alto del foro del Centro Cultural Constitución irrumpiendo el Segundo Informe del alcalde Pablo Lemus. El manifestante no dejaba de vociferar señalando que fue despedido del Comude, pese a ser instructor de muchos años y tener un hijo campeón de basquetbol.

El presidente municipal intentó seguir adelante con su discurso, sin éxito. Intervino cuando el secretario general recordó al sujeto que era una sesión solemne. “Déjenlo hablar”, dijo. “Que se desahogue”, pero la solitaria protesta continuó: “El PRI sí dejaba trabajar”, insistió. Entre la concurrencia empezaron a escucharse gritos de desaprobación, de “fuera, fuera”, y el primer edil pidió desalojar al individuo, quien fue escoltado por elementos de seguridad.

Fuera del foro, pero no del edificio aún, el manifestante dijo llamarse José René González, conocido como “profe El Titán”, y estar enfermo de diabetes y del corazón, sin recursos para sostener a su familia. Afirmó que ha reclamado su empleo en el Comude y en el Ayuntamiento muchas veces, donde no lo reciben ni escuchan por ser simpatizante del PRI “que a veces me ha ayudado”.

“El señor Marconi (Xavier Montero, regidor priista) dijo claramente que no hay voluntad. El señor (Lemus), dijo claramente: mientras yo sea presidente El Titán no va a entrar, porque yo dije verdades cuando estuve en campaña”, narró a medios de comunicación.

“El señor nunca me ha atendido, el director del Comude nunca me ha atendido”, dijo de frente a este funcionario, Gustavo Santoscoy. Por eso decidió manifestarse hoy.

El hombre fue conducido a la ludoteca del Centro Cultural Constitución para dialogar con Santoscoy a solas.

En tanto, el coordinador de los regidores del PRI en Zapopan, Salvador Rizo Castelo, deslindó al tricolor de los hechos. Aseguró que cuando su partido defiende “una causa social”, lo hace de frente.

En entrevista al término de su Segundo Informe, el alcalde Lemus Navarro sostuvo que el manifestante fue un acarreado del PRI, partido que con este acto “ni siquiera respetó a su jefe político” (el gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, quien atestiguó toda la escena).

“Ni siquiera en Tlaquepaque el PRI se rebajó de este tamaño... me parece muy corriente la actitud de los regidores del PRI de tratar de reventar un Informe, donde por cierto el invitado especial es su gobernador, priista”, lamentó Lemus, quien vaticinó que por estas conductas el PRI no volverá a Zapopan, y pronto no estará ni en Jalisco ni en México.

