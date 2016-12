Invierte Guadalupe 250 millones en infraestructura

Monterrey

El alcalde de Guadalupe, Francisco Cienfuegos, declaró este jueves que prefiere aplicar los recursos en obras de infraestructura que de relumbrón.

Para ello, declaró que este año se invirtieron más de 250 millones de pesos en más de 128 obras que consisten en rehabilitación de plazas, pavimentación de colonias y remodelación de las tres sedes de la Cruz Verde, que benefician directamente a los ciudadanos, en vez de pasos a desnivel.

"En esta administración no estamos nosotros agrupando los recursos en una o dos obras que tengan mucha trascendencia visual principalmente; no hay una construcción de un paso a desnivel, no hay una conexión de un anillo vial, ¿qué es lo que estamos haciendo?, estamos descentralizando todos los recursos de todos los fondos estatales y federales como el ramo 33, como el fortalecimiento financiero, como el desarrollo regional en pequeñas grandes obras.

"Estamos realizando más de 128 obras como esta que tenemos el día de hoy aquí, estamos realizando cinco diferentes pluviales, rehabilitación de 101 plazas, remodelación de las tres cruz verdes, atención de más de ocho centros de desarrollos comunitarios, entre otras pequeñas grandes obras", dijo.

Expresó que para 2017 se rehabilitarán otras 40 plazas durante el primer trimestre y que la meta es que para concluir el próximo año logren por lo menos otras 100 plazas.

Comentó que dentro de estos proyectos incluyen la creación del "Torito", el centro de detención de personas que manejen alcoholizadas que estará listo el 3 de enero.

Además, señaló que se trata de seis celdas con capacidad para 10 personas cada una con una inversión menor a los tres millones de pesos, que incluye además la capacitación del personal e instalación de cámaras de circuito cerrado entre otras cosas.

Inaugura pavimentación

Francisco Cienfuegos inauguró este jueves una obra de pavimentación en la colonia Nuevo San Rafael, 700 metros cuadrados de pavimento hidráulico, 180 metros cuadrados de banqueta y 250 metros lineales de guarniciones de concreto además de registros para el drenaje sanitario, con una inversión de alrededor de un millón de pesos.

Acompañado de Héctor Morales, secretario de Obras Públicas, el edil destacó que los vecinos tuvieron que esperar 30 años para que el municipio los atendiera con la pavimentación en este sector.

"Una parte que lleva más de tres décadas de estar desatendida y que finalmente vengas tú durante el año, les comentas que se los vas a hacer, vengas al inicio de obra, les comentas que antes de que termine el año lo vamos a entregar y aquí estamos cumpliendo nuestra palabra; tres días antes de terminar el año estamos concluyendo y terminando y entregando esta obra", declaro.

