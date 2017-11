Suspenderán obras y bloqueos de las calles en contingencias

Guadalajara

La temporada invernal del año que no la estación ha comenzado, y a las secretarías de Salud, Medio Ambiente y Movilidad del estado les preocupa la convergencia "atípica" de dos contaminantes, dadas las altas temperaturas que prevalecen a mediodía, y las bajas de los amaneceres y anocheceres, que derivan en inversiones térmicas:



Por un lado, el ozono (O3), que se forma de hidrocarburos precursores emitidos por autos mal afinados cuya emanación aumenta al rodar a baja velocidad, en reacción con la luz solar; y las partículas suspendidas (PM), compuestos heterogéneos derivados de diversas actividades como las quemas agrícolas, el polvo de las calles o la contaminación de autos e industria, y que permanecen en flotación en el ambiente ante la falta de humedad residual.



"Quiero destacar la gran voluntad del secretario de Salud para hacer frente a esta atípica época invernal; con Movilidad se ha acordado la restricción de autos altamente contaminantes durante toda la temporada; también, cerrar circulación a la carga pesada en fases de contingencia y precontingencia, y cerrar frentes de obra e impedir bloqueos de calles que impidan la ágil circulación en fase 1 y 2 de contingencia", dijo en entrevista con MILENIO RADIO.



Estos problemas se viven sobre todo en los momentos del día con alta circulación de autos. De acuerdo a los datos de la Semadet, en Guadalajara es horario corrido de siete de la mañana a ocho de la noche en un día hábil (laborable) normal.



"También estamos empujando con los municipios para que cuenten con un plan más formal para hacer frente a contingencias, y de forma paralela, mantener una vigilancia epidemiológica que permita atender cualquier eventualidad", añadió.



La funcionaria reconoció que la situación climática ha sido compleja este año y permanecerá inestable los meses siguientes. Pero a la larga, el cambio climático y sus incidencias locales debe obligar al establecimiento de una cultura de adaptación entre la población. "Buscaremos fortalecer la verificación como primer factor que ayuda a resolver esto; no es algo que nosotros inventemos, está demostrado en todas las ciudades importantes del mundo, los poseedores de carros deben asumir su responsabilidad [...] esto que ha pasado en el año, con tantas contingencias y precontingencias, más lo que vendrá en los siguientes 50 días, en que pronosticamos se rebasen 70 días de mala calidad, es un llamado de atención para todos los tapatíos; esto no habría pasado hoy en el Valle de México, allá hay una cultura instalada todos habitantes, que ya viven un cotidiano en relación si circulan o no, y verifican; ya no se hacen esa pregunta si es recaudatorio o no, a la autoridad le corresponde verificar si está en norma un motor y ese es nuestro papel y ellos aceptan".



Porque de por sí, el problema del aire de mala calidad es que no se requiere tener una contingencia para estar expuesto a él. "Imagínate quienes viven siempre en Santa Fe [Tlajomulco], Loma Dorada [Tonalá], Miravalle [Tlaquepaque y Guadalajara]; por el tema de los vientos, hay mala calidad del aire todo el día, aunque no haya precontingencia [...] la cifra de pesos gastados en la salud de las personas por mala calidad del aire, más de seis mil millones de pesos anuales, pero también el número de muertes prematuras asociadas es muy grave, hay una disminución de calidad de vida real en adultos mayores, niños, embarazadas, y espero que en 2018 se logre este tránsito a la obligatoriedad, debemos respirar vida, no muerte, aunque sea un año electoral".



Ruiz Mejía señaló que habrá en 2018 más recursos para hacer frente a los incendios forestales, la modernización de la red de calidad del aire, el programa de movilidad escolar, la constitución de un parque-escuela ladrillero, y que acompañan al poder Legislativo en el tema de las gasolinas, "pero siempre bajo el principio precautorio; se requiere una mezcla ad hoc a la zona metropolitana, porque se debe mejorar la calidad integral de los combustibles y no simplemente incorporar el bioetanol, que por sí solo baja algunas emisiones pero aumenta otras; es muy importante que se considere todo".

SRN