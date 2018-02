Narrarán la historia de la invasión de EU a Nuevo León en museo

Monterrey

Tras las paredes de sillar del antiguo Molino Hércules se levanta una construcción en gris que va tomando forma.

Se trata del proyecto que albergará el Museo de la Batalla de Monterrey, el cual narrará la historia de los combates entre el ejército de México y Estados Unidos del 19 al 21 de septiembre de 1846.

La construcción comenzó a mediados del 2017 en un terreno municipal, ubicado a espaldas de los condominios La Finca y a unos cuantos pasos del Paseo Santa Lucía.

Integrantes de la agrupación Amigos de la Batalla de Monterrey comentaron las pláticas que han sostenido con la administración municipal, con referente a los trabajos del museo y su próxima apertura.

“Tengo entendido que tiene un avance importante su construcción, tenemos contacto con las autoridades de Monterrey y esperamos que este año pueda concluirse”, mencionó el ex secretario del Trabajo estatal Héctor Morales Rivera.

El anuncio de construcción se dio al finalizar la administración de la alcaldesa Margarita Arellanes, con una inversión de 20 millones de pesos. En sus salas se exhibirían parte de los hallazgos arqueológicos descubiertos en la zona durante los últimos años.

Espacio para reflexionar

La agrupación Amigos de la Batalla de Monterrey está conformada por historiadores y ciudadanos que buscan difundir los acontecimientos de entre 1846 y 1848, cuando Estados Unidos invadió diversos pueblos de Nuevo León hasta culminar en la capital.

Hace 12 años comenzaron colocando una ofrenda floral en la zona del combate: el cruce del canal Santa Lucía y el puente de Héroes del 47.

Desde entonces han logrado construir una plaza histórica y que el 21 de septiembre sea conmemorado por el Estado.

El pasado jueves fueron invitados especiales para la conmemoración por el 120 aniversario de la presencia del Consulado General de Estados Unidos en Monterrey.

“Hemos estado en contacto con los investigadores de Tennessee y nos han adelantado que hay cosas nuevas que han seguido descubriendo.

“Entonces esperamos hacer una videoconferencia aquí en el consulado”, explicó Ahmed Valtier, investigador y coordinador de la agrupación.

En opinión de Valtier, el tema de la Batalla de Monterrey aún es vasto por explorar y por ello se justifica la presencia del museo, que estuvo en riesgo de construcción por el rechazo de un sector de los habitantes de los condominios La Finca.

“Hay restos de soldados mexicanos que no se han estudiado, no tenemos información sobre ellos. Creo que estamos en la génesis, no solo de la construcción del museo sino de lo que se verá en el futuro sobre el tema”, agregó Ahmed Valtier.

A raíz de los descubrimientos arqueológicos, donde se han recuperado osamentas así como objetos relacionados a la batalla, el Museo Metropolitano y el Museo de Historia Mexicana han abordado exposiciones temporales sobre el tema.