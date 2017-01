Se inundan 88 fraccionamientos de Altamira

Altamira

En Altamira los 88 fraccionamientos que existen tienen problemas de inundaciones, reconoció el director de Obras Públicas del municipio, quien aseguró que están trabajando con el Instituto Metropolitano de Planeación del Sur de Tamaulipas (Imeplan) para buscar una solución que impida haya afectaciones en temporada de lluvias.

En las últimas lluvias fuertes que cayeron en la ciudad, el 3 de noviembre, los más afectados fueron dos fraccionamientos, Santa Elena y Villas de las Flores.

En el primero se inundaron por lo menos unas 500 viviendas, y en el segundo viven las dos familias que lo perdieron todo en el municipio de Altamira.

El director de Obras Públicas, Roberto Castro Cepeda, explicó que todos los fraccionamientos que hay en la ciudad, un total de 88, tienen problemas de acumulación de agua cuando llueve, además de la carencia de servicios básicos, por lo que están en pláticas con el Imeplan para ver cómo pueden resolver la situación.

"El problema se generó en materia de servicios, ahorita en este momento estamos viendo qué podemos proponer, obras hidráulicas, estamos teniendo sesiones con el Imeplan, ellos tienen un análisis de la problemática más profunda. Todos los fraccionamientos en Altamira tienen deficiencias en materias de servicios y acumulación de agua".

Además de Santa Elena y Villas de las Flores, en las pasadas lluvias hubo afectaciones en los fraccionamientos Las Palmas, Paseo Real, Villas de Altamira, Villas del Sol y Arboledas, pues en todos el agua subió por lo menos 50 centímetros, ya que hay problemas para que el agua corra, debido a que existe bardeado o bien las obras hidráulicas no funcionan al 100 por ciento porque albergan basura.

De acuerdo a los reportes que pasó Protección Civil en el área de Santa Elena, el agua subió hasta dos metros en algunos sectores, pues hay varios factores, hay una laguna cerca, El Contadero, que se desbordó, además de que el dren pluvial que corre en el lugar, estaba lleno de basura y se generó un tapón.

Al respecto el diputado local, Ciro Hernández Arteaga, explicó que junto con el coordinador estatal de Protección Civil en el estado, recorrieron las zonas que se inundaron con las lluvias del3 de noviembre, y se determinó que 300 viviendas de Altamira están en una especie de hoyo.

En la actualidad para evitar inundaciones en esas zonas funcionan seis bombas y un cárcamo, pero determinaron que ni aumentando el número de equipamiento podrán librar esa zona del agua, donde cabe señalar en las pasadas lluvias el líquido alcanzó metro y medio de altura, y ahí viven las dos familias que lo perdieron todo.

"Les vendieron un lugar que no es apto para vivir, tú ves La Pedrera, está apto para vivir, tú ves Villas de Altamira, está a otro nivel, apenas lo vamos a ver, se tiene que hacer un estudio, pero ese día que sucedió este detalle llevé personalmente al coordinador estatal de Protección Civil, Pedro Granados, él visitó el área, platicó con las personas y calificó el lugar como de altísimo riesgo".

El diputado agregó que en ese lugar además está ubicada una primaria, que fue la que más presentó daños en este municipio, y un jardín de niños, por lo quela única solución que ven es la reubicación, pero esa decisión la puede tomar solo Gobierno del Estado.

"En Villas de Altamira difícilmente puedes hacer algo, está un cárcamo colindante con ellos, son seis bombas las que tienen que estar operando al 100 por ciento pero si llueve como ese día que la situación fue crítica, no hay nada que te lo soporte y el fraccionamiento prácticamente vive en un hueco. Ahí yo creo que reubicarlos va a ser la solución pero hay que ver el tema".

El director de Obras Públicas, Roberto Castro Cepeda, aseguró que no habrá un solo permiso más para construcción de vivienda social, si las edificadoras no cumplen con la determinación y entrega de sus primeras etapas, que ya están habitadas, pues en las pasadas lluvias quedó en evidencia lo que se hizo mal.

"No estamos contra de los fraccionadores ni constructoras, estamos por un orden jurídico, y que se respete el reglamento, en esos procesos que ya recibimos, vamos a revisar las etapas correspondientes, y de nuestra parte no se va a dar autorización para continuar con el proyecto hasta que no quede a satisfacción la parte que corresponde del mismo".









N.A.M.A