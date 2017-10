Peligran 20 mil casas por inundación en Altamira

Altamira

En Altamira los 50 fraccionamientos edificados carecen de obras hidráulicas que eviten una inundación, por lo que hay 20 mil casas en riesgo de perderlo todo al registrarse una lluvia fuerte.

El director de Obras Públicas, Roberto Castro Cepeda, dijo que además de Villas de Altamira y Villas de Las Flores, hay otros dos fraccionamientos que tienen alto riesgo de presentar inundaciones, por su cercanía con cuerpos de agua o ser zonas bajas, se trata de Santa Elena y Laguna Florida, la primera registró una fuerte anegación en noviembre del 2016, y la segunda fue de las afectadas en las lluvias del primero de octubre.

Sin embargo explicó que en el caso de una fuerte precipitación todos los fraccionamientos que hay en la ciudad corren el riesgo de inundarse, pues carecen de obras hidráulicas que propicien un adecuado flujo de agua, un ejemplo de ellos es el Fraccionamiento Los Olivos.

En la ciudad hay 50 fraccionamientos, y en caso de presentarse una elevación de agua de lluvia estarían en riesgo 20 mil casas.

"El flujo de agua es tal, que la zona aunque no es inundable sube el agua, tal es el caso de Los Olivos, la falta de proyectos con las instalaciones hidráulicas son un común denominador en todos los fraccionamientos, en todos, estamos haciendo lo que se puede".

Explicó que están haciendo lo posible por obligar a las constructoras a edificar estas obras, sin embargo es muy difícil pues, pues algunas ya no existen como Casas Geo, por ello están buscando algún recurso legal.

Precisó que la parte complicada es que ya pasó mucho tiempo y no hay garantías sobre nada en esos lugares, por lo pronto lo que se está haciendo es que se están condicionando los permisos de construcción de las siguientes etapas, a cambio de que se realice lo que está pendiente.

Apenas se negó un permiso para edificar otra etapa en el Fraccionamiento Santa Elena, pues no presentaba obras hidráulicas, en una de las zonas más inundable de la ciudad, la última vez que se inundaron el agua subió un metro y se vieron afectadas mil familias.

"Recibimos alguna intención de continuar con etapa en Santa Elena y la descartamos, y nos han hecho planteamiento en San Jacinto y ahí sí exigimos revisar los proyectos hidráulicos y las áreas de servicio, hay 50 fraccionamientos, entre pequeños y grandes, en condiciones similares. Lo que hacemos es viendo la necesidad de fortalecer las políticas en materia de desarrollo urbano lo vamos a hacer".

El director de Obras Públicas indicó que han notado que las constructoras no estaban acostumbradas a trabajar así, e informó que hasta el momento no han tenido que parar ninguna obra, pues simplemente no se les ha dado permiso para edificar.





