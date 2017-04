Buscan internacionalizar la Pasión de Iztapalapa

México

Con el objeto de que la Representación de la pasión, muerte y resurrección de Cristo en Iztapalapa se conozca en otros países y atraiga un mayor número de visitantes extranjeros, la jefa delegacional, Dione Anguiano se reunió con embajadores y representantes diplomáticos.

La ex diputada local guió a los invitados especiales internacionales por la Macroplaza Cuitláhuac para que observaran y disfrutaran de algunos pasajes bíblicos, que son parte esencial de la cultura de la zona oriente del país.

“La idea es internacionalizar más la Semana Santa en Iztapalapa. Nos reunimos con embajadores de varios países de Centroamérica, Sudamérica, Norteamérica y Europa. Todos reconocieron la devoción de los habitantes de Iztapalapa”, expresó.

Se recibieron embajadores de Guatemala y Georgia, así como representantes diplomáticos de Bolivia, España, Sudáfrica e Italia, con quienes se fortalecieron lazos para hacer visible esta tradición en el extranjero “y dar a conocer parte de la identidad de los iztapalapenses, porque es un orgullo que en esta delegación se siga viviendo esta pasión”.

El representante guatemalteco, Arturo Duarte, le obsequió a Anguiano un libro sobre las tradiciones más representativas de este país y dijo estar admirado por la cantidad de personas que asistieron a la procesión.

En esta comitiva también estuvieron la diputada local del PRD, Socorro Meza, y el diputado de Movimiento Ciudadano, Armando López Velarde, quienes se comprometieron a apoyar este evento.

Las autoridades delegacionales, la Secretaría de Cultura de Ciudad de México, el Comité Organizador de la Semana Santa en Iztapalapa y especialistas instalaron en 2012 una Comisión Permanente, cuyo objetivo es lograr que esta tradición sea declarada Patrimonio Cultural Intangible de la Humanidad por la Unesco.

Además, la delegada reportó saldo blanco en este acto masivo y señaló que acudieron poco más de 850 mil personas a observar las representaciones de los 173 actores, más de 500 extras y 115 integrantes de grupos de música, que concluyeron con la crucifixión en el Cerro de la Estrella.

Acompañada por los responsables de áreas de protección civil, jurídico y de gobierno, seguridad y salud, destacó que del Domingo de Ramos a la fecha han asistido un millón 600 mil personas a las actividades de esta semana.

Informó que la Dirección de Jurídico y Gobierno retiró 21 puestos de venta de bebidas alcohólicas, nueve chelerías, 200 cervezas tamaño familiar y aseguraron más de 130 litros de pulque, “porque que no haya ley seca no significa que se puede beber en las calles, hasta el momento la gente ha actuado con responsabilidad”.

Personal de la Secretaría de Gobierno y del Instituto de Verificación Administrativa (INVEA) hicieron 643 apercibimientos durante jueves y viernes.

Detalló que 5 mil funcionarios delegacionales realizaron operativos en vía pública para inhibir la venta y consumo de alcohol, principalmente, en zonas aledañas al Cerro de la Estrella, y salvaguardar la integridad de los visitantes.

Precisó que en jueves y viernes se han retirado 591 toneladas de residuos sólidos de la explanada delegacional, y de las calles principales de los ocho barrios por donde se realizaron diferentes procesiones desde las nueve de la mañana.

Anguiano resaltó que la Secretaría de Salud local reportó 24 mil 449 atenciones médicas, 37 curaciones y se atendió a una persona con un preinfarto, y no se reportaron personas extraviadas. Además se repartieron 7 mil 817 trípticos y volantes a los asistentes.

Recordó que para concluir de manera exitosa aún faltan las actividades del Sábado de Gloria , por lo que en ese sentido exhortó a los iztapalapenses a abstenerse de desperdiciar agua, ya que es a quienes se les sorprenda serán sancionados con multas entre mil 500 o 3 mil pesos, incluso, arresto de 25 a 36 horas.

Agradeció el trabajo realizado por las secretarías de Seguridad Pública, de Protección Civil, de Salud, de Desarrollo Social, de Gobierno, así como el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia capitalino, la Procuraduría General de Justicia, y el INVEA, lo cual “logró brindar atención oportuna a las personas asistentes, garantizando la seguridad ciudadana de habitantes y visitantes”.

Por la mañana, el secretario de Seguridad Pública capitalino, Hiram Almeida, a través un centro de control móvil, observó las imágenes que transmitían cinco drones que se encargarían de mantener controlada y vigilada la zona, durante la última escena importante de la tarde.

Además, se realizaron representaciones en varias delegaciones y alcaldías en diversos estados de la República.

JUDAS MURIÓ DE VERDAD DURANTE PROCESIÓN EN MICHOACÁN

De luto se vistió la procesión de Cristo en la localidad de Barranquillas, en el municipio de Tancítaro, Michoacán, luego de que el hombre que representó a Judas se asfixió con una soga.

Los asistentes a la representación trataron de reanimarlo, pero ya había muerto.

En su papel de Judas, José G; de 23 años y originario de Barranquillas, tomó la soga para colgarse a un árbol. Sin embargo, tras atar las cuerdas en su cuello comenzó a asfixiarse ante la mirada de cientos de asistentes.

El Judas fue trasladado en una camioneta a una clínica de Condembaro, pero en el camino encontraron la ambulancia de Protección Civil, cuyos paramédicos solamente confirmaron el deceso. Al sitio se trasladó la Fiscalía Regional para dar inicio a las averiguaciones correspondientes.

POR FALTA DE ACTORES, CANCELAN

Por primera vez desde hace 80 años, el municipio de Tlalmanalco, Estado de México, canceló la representación porque no hubo voluntarios. La población teme que esta tradición desaparezca. Carlos Jiménez García, representante del grupo de Pastoral Social, dijo que a 80 años de representaciones, esta vez no hubo, pues a los jóvenes ya no les interesa ser protagonistas en el Viernes Santo.

Con información de: Francisco García Davish y Notimex/Tancítaro y Edomex.