Inteligencia artificial dependerá de soluciones

Monterrey

La posibilidad de implementar métodos de inteligencia artificial en las empresas depende mucho de que primero se resuelvan problemas internos, explicó el director general de la compañía Zafiro Software, Arístides Palma.

De acuerdo al ejecutivo, los sistemas de Deep Learning y Machine Learning que permiten a las empresas tomar decisiones a partir de análisis de datos, se pueden implementar siempre y cuando tengan en orden sus datos y resuelvan sus problemas al interior.

Por ejemplo, explicó, de nada sirve que estos sistemas analicen un inventario para poder tomar una decisión para la empresa, si este mismo inventario no refleja la realidad de lo que existe físicamente.

"Necesitan resolver que su manejo del inventario esté lo suficientemente ordenado, de qué te sirve tener el que te digan los datos, o el Machine Learning te diga, sabes que tienes que comprar 500 de este producto, si la información que tienes no refleja la realidad".

Palma dijo que en el país hay muchas empresas que sí están muy avanzadas, aunque normalmente son corporativos.

"Si no tienes esa información, olvídalo, no vas a poder hacer nada, nos hemos dado cuenta que muchas organizaciones en el país todavía no entran de lleno en la era digital... todo lo quieren hacer con Excel, que no necesariamente les va a dar mejor resultado".